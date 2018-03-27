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Ortaokul öğrencileri bilimde yarışıyor

İnönü Üniversitesi ve TUBİTAK işbirliği ile 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasının açılışı yapıldı.Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar...

Ortaokul öğrencileri bilimde yarışıyor

İnönü Üniversitesi ve TUBİTAK işbirliği ile 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasının açılışı yapıldı.Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar...

27 Mart 2018 Salı 16:57
Ortaokul öğrencileri bilimde yarışıyor

İnönü Üniversitesi ve TUBİTAK işbirliği ile 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasının açılışı yapıldı.

Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmasına teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 12’incisi düzenlenen yarışma 26 Mart’ta başladı. İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde açılan sergi de Malatya, Adıyaman, Bingöl, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ illerinden 80 proje yarışıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, yarışmanın Türkiye’de 12 bölge de yapıldığını belirterek Malatya’nın da bu bölgeler arasında yer aldığını söyledi. 8 ilde toplam 388 projenin 8 kategoride yarışmaya katıldığını ifade eden Türkmen, “İlk etapta 388 tane proje bölgedeki jüriler tarafından eleme ile 80’ e düştü. Bizde bu 80 projeyi öğrenciler ve hocaları ile buraya davet ettik” şeklinde konuştu.

28 Mart’ta kadar sürecek olan sergi de jürinin projeleri yerinde değerlendirdiğini kaydeden Türkmen, her öğrencinin projesini 10’ar dakikalık süreler zarfında detayları ile anlattığını ifade etti.

Ödül töreninin 29 Mart’ta yapılacağı bölge sergisi sonunda dereceye giren 13 proje ise 7-11 Mayıs 2018 tarihinde Kayseri’de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak.
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