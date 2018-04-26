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Ortak Değer’de İstişare Toplantısı

Ortak Değer Malatya Derneği olarak ailelerini genişletme kararı aldıklarını dile getiren ve resmi olmasa da Malatya’da yaşayan 800 bin kişinin üyeleri olduğunu ifade eden Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç, “Malatya’nın ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarına bir nebze de olsa destek olma adına, tüm insanları eş güdüm içerisinde Malatya paydasında buluşturmak üzere bugün toplandık” dedi.

Ortak Değer’de İstişare Toplantısı

Ortak Değer Malatya Derneği olarak ailelerini genişletme kararı aldıklarını dile getiren ve resmi olmasa da Malatya’da yaşayan 800 bin kişinin üyeleri olduğunu ifade eden Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç, “Malatya’nın ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarına bir nebze de olsa destek olma adına, tüm insanları eş güdüm içerisinde Malatya paydasında buluşturmak üzere bugün toplandık” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:38
Ortak Değer’de İstişare Toplantısı

Ortak Değer Malatya Derneği dün bir otelde Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç, Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Kemal Deniz ile gazeteciler katıldı.

Toplantıda söz alan ve basın mensuplarıyla ortak bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç, ilk istişarelerini basınla yapacaklarını söyledi.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Bu toplantılarının devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Biz Ortak Değer Malatya Derneği olarak ailemizi genişletme kararı aldık. Malatya’da yaşayan 800 bin insan aslında bizim resmi olmasa da üyemizdir. Biz derneğin kuruluş aşamasında bunları bilerek yola çıktık. Bugün de ilk ayağımız basın kurulu oluşturmak için toplandık. Bundan sonra muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla,Sivil Toplum Kuruluşlarımızla görüşerek eş güdüm içerisinde Malatya’nın her nevi ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarına bir nebze de olsa destek olma adına, fikir sunmak adına ve tüm STK’ların, tüm insanların eş güdüm içerisinde Malatya paydasında buluşturmak üzere bugün toplanmış bulunuyoruz. İstişare sonucu çıkacak karara göre daha sonra açıklamamızı yapacağız. Bu toplantılarımız muhtarlar, STK’larla devam edecek” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL Busabah GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ergül KılıçMalatya
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