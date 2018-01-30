ORTA ASYA’DAN GÜNÜMÜZE

Hekimhan ilçesinin Kocaözü Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen ‘Kış Yarısı Saya’ etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi. Kocaözü Mahallesi’nde yapılan ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinlikler renkli görüntülere de sahne oldu.

Etkinlikten önce konuşan ve etkinlik hakkında bilgilendirme yapan Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Celal Erdem, insan kültürüyle var olan bir canlı olduğunu söyledi.

KÜLTÜRÜMÜZ EŞİ BULUNMAZ BİR HAZİNE

Dernek olarak Kocaözü kültürüne sahip çıktıklarını belirten Başkan Erdem, “Kültür ise ancak nesilden nesile aktarılarak yaşatılır. Aynı şekilde gelecek kuşaklara da miras olarak devredilir. Kültürümüzün her unsuru bizler için eşi bulunmaz bir hazinedir. Bizler Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Kocaözü kültürüne her alanda sahip çıkmayı ve elimizden geldiğince tanıtımını yapıp ve de yaşatmaya çalışmayı başlıca misyonumuz olarak görüyoruz. Bugün burada kökeni yüzyıllar öncesine dayanan, Kocaözü’de ‘saya, saya oynama, kış yarısı’ gibi kavramlarla ifade edilen kültürel bir etkinliği siz değerli katılımcılarımızla birlikte icra etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yeni kuşakların kendi kültürlerini tanıyıp, bu değerleri benimseyip ileride yaşatması için bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. İnşallah bugün bu sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

KÖTÜ RUHLARLA MÜCADELE VAR

Kış yarısı etkinliğinin ortaya çıkışını da açıklayan Başkan Erdem, “Bütün Anadolu coğrafyasında olduğu gibi Kocaözü’de de günlük hayatın belirleyicisi Türk kültürüdür. Geçmişten beri atalarımız tarafından sahiplenerek bugüne kadar getirilen kış yarısı da bu kültürün önemli bir göstergesidir. Çünkü folklor araştırmacıları kış yarısının ortaya çıkışını, oyunun icrasında kullanılan aksesuarları, oyunun ritüellerini, karakterlerini göz önüne alarak kökenini Orta Asya inancına bağlamaktadırlar. Çünkü sayanın geleneksel kurgusunda topluma ve sürülere zarar veren doğaüstü güçlerle ve kötü ruhlarla mücadele vardır” diye konuştu.

GENÇLER KAPI KAPI DOLAŞIR

Kültürün geleneksel icrasını da anlatan Başkan Erdem, şunları kaydetti:

“Köyümüzde ise bu kültürün geleneksel icrası şu şekildedir: Kocaözü’de saya halk takvimine göre kış mevsimi yarı olduktan sonra bolluk, bereket beklentisi içerisinde ve eğlence kaynağı olması için oynanarak günümüze kadar gelmiştir. Oyun beş-altı kişilik bir grubun öncülüğünde ve bütün köy halkının seyirci olarak katılımıyla oynanır. Oyuncuların tamam: erkeklerden oluşur. Oyuncular çan, koyunyününden sakal, post, kadın kıyafetleri,sopa,kayış,tüfek gibi aksesuar ve kostümler kullanırlar.Yüzlerini erkek karakterler karaya boyarlar. Yazılı bir metne bağlı kalmaksızın gelenekselleşmiş bir kurgu ile tamamen doğaçlama olarak oynanır. Oyuncuların öncülüğünde onlara eşlik eden çocuk ve gençlerden oluşan grup kapı kapı dolaşır.

SAC KÖMBESİ YAPILIR

Gidilen evin önünde sayacılar hep bir ağızdan: ‘Hayadanhuyadan yılan ahdi kayadan, verenin bir oğlu vermeyenin bir kel kızı olsun’ manisini söylerler.Her gidilen evden un, yağ, ceviz, kavurma gibi yiyecekler toplanır. Aynı anda oyunun başlıca ritüelleri olan davul-zurna eşliğinde kızları oynatma, Koca denilen karakterin onları koruması, kızların kaçırılması ve kurtarılması, Koca’nın kızları kaçıranları döverek cezalandırması gibi sahneler canlandırılır. Kapı kapı dolaşılarak toplanan malzemeler ile o akşam köyde müsait olan bir evde sac kömbesi yapılır, oyuncular ve ev halkı o kömbeyi yerler.”busabahmalatya.com