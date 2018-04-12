ÖRNEKKÖY VE CAFANA’YA İÇMESUYU HATTI

Cumhuriyet Örnekköy Muhtarı Gaffar Karakavak, “Cumhuriyet Örnekköy sakinleri olarak yılardır susuz ve zor durumdaydık. MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize içmesuyu şebekesinin yapılması için çalışmalar başlattı. 6 ay boyunca dağlarda, karların içinde çalışmalar yaptı. Debi yüksek olduğu için basınca dayanamayan şebeke hattında patlama oluyordu. Bu sorunun önüne geçmek için şebeke hattı yapılıyor. İnşallah yakın zamanda bitecek. Köyümüz suya kavuşacak. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere, Genel Müdürümüz Özgür Özdemir’e mahallem adına teşekkürlerimi sunarım” ifadelerinde bulundu.

ŞEHRİMİZİN ALTYAPISINI TAMAMEN YENİLİYORUZ

Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir “Cafana’da 2 bin 500 metrelik çmesuyu Hattı Tamamlandı”

Büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için yola çıktıklarını belirten ve Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın öncülüğünde projeler hazırladıklarını ifade eden Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ilçeleri ve mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aciliyeti olan bölgelere öncelik vererek şehrimizin altyapısını tamamen yeniliyoruz. Merkez mahallelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında; Cafana Mahallesi’nde 2 bin 500 metrelik içmesuyu şebeke hattı çalışmamızı tamamladık. Cumhuriyet Örnekköyü Mahallesi’nde ise 4 bin 500 metrelik içmesuyu şebeke hattı çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin tamamının içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattını yenilemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com