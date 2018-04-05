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ÖRNEK PROJE YÜZDE 60 TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezindeki çalışmalar yüzde 60 oranında tamamlandı.

ÖRNEK PROJE YÜZDE 60 TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezindeki çalışmalar yüzde 60 oranında tamamlandı.

05 Nisan 2018 Perşembe 14:26
ÖRNEK PROJE YÜZDE 60 TAMAMLANDI

Sosyal Belediyecilik alanında yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle Türkiye’de adından sıkça söz ettiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, engellilerle ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kapsamda Yeşiltepe bölgesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına devam edilen Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi A ve B Bloklarındaki çalışmalar yüzde 60 oranında tamamlandı.

Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 38 dönüm alan üzerinde inşa edilen Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi tamamlandığında yüzlerce engelli vatandaşımız aynı anda sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolünde sürdürülen 1. etap inşaat çalışmaları kapsamında, yüzme havuzu, güneşlenme terası, 5 adet soyunma kabini ile engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabilecekleri 30 adet duş ve wc grubu bulunuyor.

KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Yılsonuna kadar bitirilmesi planlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi A ve B bloklarının kaba inşaatı tamamlandı. Ters tavan, mantolama ve ince işlerin devam ettiği 1. etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. Etap çalışmalarına başlanacak.

4 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan ve 2 bin 100 m2 kapalı alanı bulunan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin iç tefrişatları ile birlikte 4.1 milyon liraya mal olacağı kaydedildi.busabahmalatya.com 

İHA

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