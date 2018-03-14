ÖRNEK OLSUN!

Akçadağlı genç girişimci Ömer Gürcü (34), eşi Nuran Beyhan Gürcü (28) ile birlikte 2016 yılında devlet desteklerinden faydalanarak, Çobanuşağı Mahallesin tavuk çiftliği kurdu. Genç çift, Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında Genç Çiftçi projesi ile aldıkları hibe ile açtıkları Tavuk Çiftliğinde 3 bin 450 yumurta tavuğu ile yetiştiriciliğe başladı. 2018 yılı itibariyle TKDK’dan da alacakları çiftçi desteği ile bu sayıyı 7 bine çıkarmayı hedefleyen çift, tarımla uğraşan çiftçilerin sadece bir ürün üzerine değil, katma değer katacak alternatif ürünler üzerine de projeler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.



Ömer Gürcü, şu an tesislerinde ürettikleri yumurtaları tüketiciye ulaştırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Ortalama günlük 65-70 koli yumurta elde ediyoruz. İnşallah yeni alacağımız destekle beraber bu sayıyı 3 katına çıkarmayı hesap ediyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımız tüketen toplum değil üreten toplum, üreten çiftçi olmak” ifadelerine yer verdi.



İlçede kendilerinden söz ettiren genç girişimci çiftleri ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’da Akçadağ’a ve Malatya çiftçisine örnek olan genç çifte başarılar diledi. Kazgan, “Belediyenin İlçemizde Genç çiftçilerin tarımsal faaliyetler açısından desteklenmesi noktasında gerekli desteklerinin devam edip, bu anlamda bu çalışmayı gösteren genç girişimci çiftçilerimizi tebrik eder başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Projenin tanıtımına ayrıca Akçadağ Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Osman Aslantaş, İlçe Tarım Müdürü Mekselin Yıldız, Anadolu Basın Birliği ve MASTÖB Malatya Şube Başkan Yardımcısı Hidayet Özpolat, MASTÖB Malatya Şube Başkan Yardımcıları Deniz Şahin, Mehmet Ali Başıbüyük, Akçadağ İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, belediye meclis üyeleri de katıldı. busabahmalatya.com



