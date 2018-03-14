Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117593
ALTIN
165.105
DOLAR
3.8787
STERLİN
5.4142
EURO
4.7977

ÖRNEK OLSUN!

Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesinde yaşayan Ömer Gürcü, devletten aldığı destek ile kurduğu tavuk çiftliğini her geçen gün büyütüyor.

ÖRNEK OLSUN!

Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesinde yaşayan Ömer Gürcü, devletten aldığı destek ile kurduğu tavuk çiftliğini her geçen gün büyütüyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 16:46
ÖRNEK OLSUN!

Akçadağlı genç girişimci Ömer Gürcü (34), eşi Nuran Beyhan Gürcü (28) ile birlikte 2016 yılında devlet desteklerinden faydalanarak, Çobanuşağı Mahallesin tavuk çiftliği kurdu. Genç çift, Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında Genç Çiftçi projesi ile aldıkları hibe ile açtıkları Tavuk Çiftliğinde 3 bin 450 yumurta tavuğu ile yetiştiriciliğe başladı. 2018 yılı itibariyle TKDK’dan da alacakları çiftçi desteği ile bu sayıyı 7 bine çıkarmayı hedefleyen çift, tarımla uğraşan çiftçilerin sadece bir ürün üzerine değil, katma değer katacak alternatif ürünler üzerine de projeler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.


Ömer Gürcü, şu an tesislerinde ürettikleri yumurtaları tüketiciye ulaştırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Ortalama günlük 65-70 koli yumurta elde ediyoruz. İnşallah yeni alacağımız destekle beraber bu sayıyı 3 katına çıkarmayı hesap ediyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımız tüketen toplum değil üreten toplum, üreten çiftçi olmak” ifadelerine yer verdi.


İlçede kendilerinden söz ettiren genç girişimci çiftleri ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’da Akçadağ’a ve Malatya çiftçisine örnek olan genç çifte başarılar diledi. Kazgan, “Belediyenin İlçemizde Genç çiftçilerin tarımsal faaliyetler açısından desteklenmesi noktasında gerekli desteklerinin devam edip, bu anlamda bu çalışmayı gösteren genç girişimci çiftçilerimizi tebrik eder başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
Projenin tanıtımına ayrıca Akçadağ Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Osman Aslantaş, İlçe Tarım Müdürü Mekselin Yıldız, Anadolu Basın Birliği ve MASTÖB Malatya Şube Başkan Yardımcısı Hidayet Özpolat, MASTÖB Malatya Şube Başkan Yardımcıları Deniz Şahin, Mehmet Ali Başıbüyük, Akçadağ İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, belediye meclis üyeleri de katıldı. busabahmalatya.com

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ömer GürcüçobansuuşağıBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİAD KADIN KOLLARI’NDAN  ANLAMLI PROJE
MİAD KADIN KOLLARI’NDAN  ANLAMLI PROJE
KİRAZ'DAN 14 MART TIP BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
KİRAZ'DAN 14 MART TIP BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
‘ESNAF VATANI BÖLDÜRMEZ'
‘ESNAF VATANI BÖLDÜRMEZ'

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim