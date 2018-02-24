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ÖRNEK DAVRANIŞ

Ağır kış şartlarında aşırı kar alan kırsal alanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. 

ÖRNEK DAVRANIŞ

Ağır kış şartlarında aşırı kar alan kırsal alanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. 

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 14:22
ÖRNEK DAVRANIŞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, yem bulmak amacıyla üst rakımlı bölgelerden yol kenarlarına inen yaban hayvanlarının kendi yaşam alanları dışına çıkmaları sonucunda kaçak avcıların hedefi oldukları belirtildi. Zor kış şartlarında yem bulamayan hayvanların telef olduğunu da belirtilerek, ekolojik dengeyi ve yaban hayvanlarını korumak amacıyla her yıl düzenli olarak yemleme çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.
Bu çalışmalar kapsamında Malatya’da ağır kış şartlarında aşırı kar aldığı tespit edilen kırsal alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.busabahmalatya.com 
 

İHA

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