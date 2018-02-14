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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Malatya’da özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Malatya’da özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 18:11
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Şehirlere içme suyu temin eden, zirai arazileri modern sulama tesisleri ile suya kavuşturan, insanımızı ve toprağımızı taşkın zararlarından koruyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Malatya’ya yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin uygulandığı Malatya’da 2017 yılında 5 adet tesis hizmete açıldı.

1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Malatya’da 3 adet baraj, 1 adet sulama tesisi ile 1 adet taşkın koruma tesisini hizmete açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tesisler için 47 milyon TL tutarında harcama yaptı.

Tamamlanan baraj ve sulama tesisleri ile 2.230 dekar zirai araziyi suya kavuşturan Bakanlık, bu tesislerle ülke ekonomisine de yıllık 1,73 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca hizmete açılan taşkın koruma tesisi ile de Malatya Doğanşehir Söğüt Göleti Yukarı Havza Tedbirleri kapsamında 10 dekar zirai arazinin taşkın riski azaltıldı.

 “Malatya’da Büyük Yatırımlara İmza Attık”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Malatya’da büyük yatırımlara imza attıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Malatya’da sadece geçtiğimiz yıl 5 adet tesisi hizmete açtık. Burada hâlihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz.”busabahmalatya.com 

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 14.02.2018 18:13
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Orman Ve Su İşleri BakanlığıMalatya’Yatırım
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