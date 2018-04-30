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“Ordumuz, Muzaffer Olsun”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Avşar, mesajında, “Cenab-ı Hak, terörle mücadelede ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı düşmana karşı her daim muzaffer eylesin” temennisini dile getirdi.

“Ordumuz, Muzaffer Olsun”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Avşar, mesajında, “Cenab-ı Hak, terörle mücadelede ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı düşmana karşı her daim muzaffer eylesin” temennisini dile getirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
“Ordumuz, Muzaffer Olsun”

Başkan Avşar, mesajının devamında, “Hayatımızın her anında çeşitli dönüm noktaları vardır. Bunlardan bazıları milli ve dini günlerdir. Bu mübarek günlerden biri de, ‘Berat Kandili’dir. Berat’ın özünde günahlardan arınma, Yüce Allah’ın rahmetine ulaşma ve bağışlanma vardır. İlahi rahmet ve mağfiret bu gecede doruk noktasına ulaşır. Peygamber Efendimiz’e (S.A.S), ümmetine şefaat hakkının bu gecede verileceği bildirilmiştir. Leyle-i Berat; günahların affolunması, nefsin esaretinin sona ermesi, Rahmet-i Rahman ile kuşatılma gecesidir. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizle muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için, bu mübarek geceyi fırsat bilmeliyiz. Bu gece; Fahri Kâinat Efendimiz’in (S.A.V), ‘Allah’ım öfkenden rızana, cezandan affına, Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir’ duasıyla Yüce Mevla’ya yakarma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslâm âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, terörle mücadelede şahadet şerbetini içen şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak, terörle mücadelede ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı düşmana karşı her daim muzaffer eylesin” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarMalatyaMHPBERAT KANDİLİ
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