ORC'DEN ÇARPICI ANKET

Seçmenlere bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? tarzında sorular soruldu.

ORC araştırma şirketinin yaptığı 2019 Yerel Seçim araştırmasında Malatya Büyükşehir Belediyesi 2. Sırada yer alıyor.

Yapılan bu araştırmanın sonucuna göre Malatya'da yaşayan vatandaşlar, Ak Parti'den ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır'dan memnun .

Yapılan bu araştırmada Malatya özeli dikkat çeken ayrıntı ise Malatya'nın yeni bir belediye başkan adayı istemiyor olmasıydı.

TAHİR ÖZÇELİK (busabahmalatya.com )