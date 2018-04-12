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ORC'DEN ÇARPICI ANKET

ORC,  yerel seçim anket sonuçlarını  sosyal medya üzerinden açıkladı.

ORC'DEN ÇARPICI ANKET

ORC,  yerel seçim anket sonuçlarını  sosyal medya üzerinden açıkladı.

12 Nisan 2018 Perşembe 17:39
ORC'DEN ÇARPICI ANKET

Seçmenlere bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? tarzında sorular soruldu.
ORC araştırma şirketinin  yaptığı  2019  Yerel Seçim araştırmasında Malatya Büyükşehir Belediyesi 2. Sırada yer alıyor.

Yapılan bu araştırmanın sonucuna göre Malatya'da yaşayan vatandaşlar, Ak Parti'den ve Malatya Büyükşehir Belediye  başkanı Ahmet Çakır'dan memnun .
Yapılan bu araştırmada   Malatya özeli dikkat çeken ayrıntı ise Malatya'nın yeni bir belediye başkan adayı istemiyor olmasıydı.

TAHİR ÖZÇELİK (busabahmalatya.com ) 

Son Güncelleme: 12.04.2018 17:48
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