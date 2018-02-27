OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR

Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 asker 2 polis olmak üzere 10 kişi adliyeye sevk edildi.
İHA
Son Güncelleme: 27.02.2018 14:35
Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 asker 2 polis olmak üzere 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 asker 2 polis olmak üzere 10 kişi adliyeye sevk edildi.
İHA