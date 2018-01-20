Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547

ONLARI UNUTMADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Otizm Derneğini ziyaret etti. 

ONLARI UNUTMADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Otizm Derneğini ziyaret etti. 

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 16:52
ONLARI UNUTMADI

Burada bulunan Down Sendromlu çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Tüfenkci, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin kuruluşundan itibaren 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi doğrultusunda her bir insanın sıkıntılarını çözme noktasında sürekli çözümler ürettiğini ifade etti. Yardıma muhtaç vatandaşların her türlü sosyal imkanlarını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, engelli bireyler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatının olduğunu da hatırlatarak bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını söyledi. Sosyal politikalarda yaptıkları çalışmaların özellikle muhalefet tarafından anlaşılmadığını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Hatırlayın, bize fakir fukaraya buzdolabı dağıtarak, makarna dağıtarak onlara sosyal yardımları vererek farklılaştırdığımızı iddia ediyorlar. Oysa biz bu politikalarla onların yaşama tutunmalarını sağlıyoruz. Onlara maddi destekler sağlayarak dezavantajlı kesimleri hayatın içerisine sokmaya çalışıyoruz. Sporla, sosyalleşmeyle yaşama sokmaya çalışıyoruz. Yaşanan şehirleri dizayn ederek dezavantajlı veya engelli arkadaşlarımız normal şekilde yaşamasını sağlayacak şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Zihinlerdeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Son torba yasayla beraber Meclis'ten geçirdiğimiz özellikle otizmli çocukların stratejik eylem planını birebir takip edip hayata geçireceğiz" diye konuştu.

busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciMalatya Otizm DerneğiMalatyaBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ONLAR İMAM İSTİYOR
ONLAR İMAM İSTİYOR
İKRA'YA BAKANDAN ZİYARET
İKRA'YA BAKANDAN ZİYARET
ŞEHİR PARKI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ
ŞEHİR PARKI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim