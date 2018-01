ONLARI UNUTMADI

Burada bulunan Down Sendromlu çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Tüfenkci, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin kuruluşundan itibaren 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi doğrultusunda her bir insanın sıkıntılarını çözme noktasında sürekli çözümler ürettiğini ifade etti. Yardıma muhtaç vatandaşların her türlü sosyal imkanlarını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, engelli bireyler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatının olduğunu da hatırlatarak bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını söyledi. Sosyal politikalarda yaptıkları çalışmaların özellikle muhalefet tarafından anlaşılmadığını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Hatırlayın, bize fakir fukaraya buzdolabı dağıtarak, makarna dağıtarak onlara sosyal yardımları vererek farklılaştırdığımızı iddia ediyorlar. Oysa biz bu politikalarla onların yaşama tutunmalarını sağlıyoruz. Onlara maddi destekler sağlayarak dezavantajlı kesimleri hayatın içerisine sokmaya çalışıyoruz. Sporla, sosyalleşmeyle yaşama sokmaya çalışıyoruz. Yaşanan şehirleri dizayn ederek dezavantajlı veya engelli arkadaşlarımız normal şekilde yaşamasını sağlayacak şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Zihinlerdeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Son torba yasayla beraber Meclis'ten geçirdiğimiz özellikle otizmli çocukların stratejik eylem planını birebir takip edip hayata geçireceğiz" diye konuştu.

