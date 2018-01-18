ONLARI MUTLU ETTİ

TOKİ Bahar İlköğretim okulunda düzenlenen törende konuşan Şehit Ahmet Kurak Anaokulu Müdürü Ömer Alaca, bu projedeki amaçlarının çocuklara yardımlaşma ve dayanışma konusunda bir duyarlılık oluşturarak, paylaşma ve fedakarlık duygusunu geliştirmek, yardımlaşmanın önemini küçük yaşlarda kavramasını aşılamak, çocuk, aile ve okul işbirliğini sağlayarak, yardıma ihtiyacı olan çocukların ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderip, okul öncesi eğitime erişime katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Alaca, "Bir hafta gibi kısa bir sürede 280 öğrencimiz ile 113 adet kot, 206 adet bot, 122 adet mont ve toplamda 440 adet ürün ile Malatya’da 12 okulumuzda bulunan 225 anasınıfı öğrencimize yardım yapacağız. Bu kampanyamıza destek veren tüm çocuklarımız ve velilerimiz başta olmak üzere öğretmen ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

TÜRK MİLLETİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ 'YARDIMLAŞMAK'

TOKİ Bahar İlköğretim Müdürü Aslıhan Bilici de, "Türk milletini diğer uluslarda ayıran ve sosyal erozyona karşı dimdik ayakta tutan en önemli özelliği yardımlaşma duygusudur" diye konuştu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende konuşan Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ise, "Çocuklarımızın maddi-manevi gelişimleri bizim için hayatımızdaki en önemli vazifedir. Çocuklarımızın eğitiminde, maddi eğitimi kadar manevi değerler eğitiminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada bunun bir örneğini yaşıyoruz, çocuklarımız bugün burada yardımlaşmayı, paylaşmayı, kardeşliği öğreniyorlar. Bizlerin gönül elçileri olarak görevi, ihtiyaç sahibi insanların elinden tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Programa Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Kaymakamı eşi Çiğdem Sakar, Battalgazi Kaymakamı eşi Munise Duran, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.(Bülten)