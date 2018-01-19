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ONLARI BAŞKAN POLAT UĞURLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’dan umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlar ve öğrenciler için Erhaç Havalimanında düzenlenen uğurlama programına katıldı. 

ONLARI BAŞKAN POLAT UĞURLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’dan umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlar ve öğrenciler için Erhaç Havalimanında düzenlenen uğurlama programına katıldı. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 10:46
ONLARI BAŞKAN POLAT UĞURLADI

Umreye gidecek vatandaşların ve onları uğurlamaya gelen ailelerin heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kafilede yer alanlara hayırlı yolculuklar diledi.
Kutsal topraklara gidenlerden ülkenin birlik ve beraberliğinin daha güçlü hale gelmesi için bol bol dua etmelerini isteyen Başkan Polat, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çoğunluğu öğrencilerden oluşan umre kafilemizi uğurlamaya geldik. Öğrencilerimizin tatil dönemini Umre ziyaretiyle değerlendirmeleri çok anlamlı ve kıymetlidir, kendilerini tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra Hafızlık Yarışması sonucunda dereceye girip Umre gezisi hakkını elde eden öğrencilerimizi de bugün uğurluyoruz. Üçü Malatya’dan olmak üzere dört kız öğrencimiz bu yarışma neticesinde Umre’ye gidiyorlar. Öğrencilerimizle birlikte anne ve babalarının da katılımıyla toplam 196 kişinin yer aldığı kafilemizi dualarla kutsal topraklara uğurlamanın sevincini yaşamaktayız. Kafilemizde ayrıca Sütlüce mahallemizden sekiz bayan yolcumuz bulunmaktadır. Allah herkese bu güzel görevi yapmayı nasip etsin. Kutsal topraklara gidip, orada dua etmek kadar manevi bir güzellik yoktur. Bizim için Mekke, Medine ve Kudüs çok önemli kutsal topraklarımızdır. Bundan sonraki ziyaretlerin Kudüs üzerinden olmasını temenni ediyorum. Bu programda emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bütün yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Ülkemiz ve milletimiz için dualarını eksik etmesinler” diye konuştu.
Yolcularla tek tek sohbet ederek, dualarla kutsal topraklara uğurlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat kafilede yer alanlara özel hediyeler takdim etti.

İHA

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