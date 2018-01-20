ONLAR İMAM İSTİYOR

1,5 yıldır mahallede bulunan camilerinde imam bulunmadığını belirten mahalle sakinleri yaklaşık 300 kişilik cemaati bulunan camide imam olmadığından vakit namazlarını kendileri kıldırdığını konuyla ilgili olarak yetkililere defalarca müracaatlarda bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söylediler.

Mahalle camisinde imam bulunmaması nedeniyle yıldır cemaate kendisinin namaz kıldırdığını aktaran mahalle sakinlerinden Davut İnkaya, “Allah rızası için 1,5 yıldır cemaate namazları ben kıldırıyorum, 3 mahallemizdeki camilerimizde de imam yok, konuyu yetkililere birçok defa ilettik imam yok diyerek vermiyorlar." dedi.

Mahalle de Kuran Kursu olarak faaliyet gösteren binanın da yıkılmak üzere olduğunu belirten mahalle sakinleri, binanın restore edilerek mahalleye kazandırılması için yetkililerden yardım istediler.

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