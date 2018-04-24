Onlar İçin Bir Tarafımız Buruk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, makam koltuğunu Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Zeynep Berber’e teslim etti.

İlk etapta okulları hakkında bilgiler veren Berber, Tevfik İleri’nin önemli bir devlet adamı olduğunu ve İleri’nin Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını dile getirdi.

TEMİZ BİR YEMEK ORTAMI OLMASINI İSTERİM

Talebini ileten Berber, “İlkokullar olsun, ortaokullar olsun tam gün eğitime geçti. O yüzden öğrencilerimiz okulda yemeklerini yiyorlar. Sıcak yemekte her okulda çıkmıyor. Okullarda sıcak yemek çıksın isterim. Onun yanı sıra yemek yenilebilecek temiz bir yerde her okulda yok. Özellikle eski okullarda yok. Temiz bir yemek ortamı olmasını isterim. Bu düşüncelerimin de uygulamaya geçmesini isterim” dedi.

ÇOK FAZLA ÖĞRENCİMİZ VAR

Projelerinden de bahseden Berber, “Başka projelerimden de bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu hayalimi söylemek istiyorum. İlkokuldan liseye kadar beden derslerinin branşlaşarak yani dallara ayrılarak gelmesini istiyorum. Çünkü bu alanda yeteneği olan çok fazla öğrencimiz var. Hem üniversitede spor bölümünü seçmek isteyenler için de bir alt yapı oluşmuş olur. Bir diğer projem de, ‘Kağıdını getir, kitabını al.’ Herhangi bir kitap değil, kişinin kendi istediği bir kitap olacak. İstediği kitaba oranla öğrencilerimiz veya velilerimiz kendi istediği kitabı getirecek. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlamış olacağız. Böylelikle kitaplarını almış ve kağıtlarda geri dönüşüme gitmiş olacak” şeklinde konuştu.

SAVAŞ MAĞDURU OLAN ÇOCUKLARIMIZ VAR

Ayrıca savaş olmamasını temenni eden Berber, “Tüm çocukların bayramını kutlamak isterim. Tabi savaş mağduru olan bir sürü çocuğumuz var. Onlar için bir tarafımız buruk. Buradan seslenmek isterim: ‘Savaş bitsin, barış olsun. Çocuklarımız mutlu olabilsin” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Tüm çocukları sportif anlamda yetenek taramasından geçirdiklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Şu anda biz 1’den 4’e kadar okullarımızda tüm öğretmenlerimizin nezaretinde bir tarama yapıyoruz. Orada tüm çocuklarımızı sportif anlamda yetenek taramasından geçiriyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Lise son sınıfa kadar branşlaşma konusu biraz maliyetli olabilir ama Gençlik Spor ve İl Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde 4’üncü sınıfa kadar olanları çözmüş olacağız. Sonra da İl müdürlüğümüzün kendi tesislerinde ve bize ait salonlarda, Milli Eğitim’e ait salonlarımız var biliyorsunuz, buralarda yine Gençlik Spor’un kendi tesislerinde yetenekleri doğrultusunda bunlarla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Kitap kampanyası da önemli bir kampanya ve özellikle Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda öğrenciler tarafından ciddi kitap alınıyor. Ama bunların okunması önemlidir. Tabi bunun dönüşüm projesi çok daha önemlidir. ‘Kağıdınızı getirin, kitabınızı alın’ geri dönüşümün sağlıklı olması için kaç kilogram kağıt getirirsen o kadar kilogram kitap alırsın” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi