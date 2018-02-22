ONLAR GELECEĞİN RESSAMLARI

Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelinde faaliyet gösteren semt konakları, eğitim merkezleri ve kültür-sanat mekanlarında açılan resim kursları büyük ilgi görüyor. İlkokul çağından başlamak üzere hemen hemen her yaştan ilgi gören kurslara hobi amaçlı gelindiği gibi kurslarda geleceğin ressamları da yetişiyor. Özellikle ilkokul öğrencilerinin doldurduğu kurslarda karakalem çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, yağlı boya resim kursları da düzenleniyor.

İlkokuldan üniversiteye her seviyeden katılım

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursların sonunda, katılım belgeleri de veriliyor. Kurslara Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarına girecek ilkokul öğrencilerinin yanısıra Üniversitelerin Resim bölümlerine yerleşmek isteyen lise mezunları da katılıyor. Ayrı ayrı düzenlenen kurslara yetişkinler için de sınıflar oluşturuluyor.busabahmalatya.com

