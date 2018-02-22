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ONLAR GELECEĞİN RESSAMLARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kültür-sanat tesislerinde açılan resim kurslarında geleceğin ressamları yetişiyor. 

ONLAR GELECEĞİN RESSAMLARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kültür-sanat tesislerinde açılan resim kurslarında geleceğin ressamları yetişiyor. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 15:47
ONLAR GELECEĞİN RESSAMLARI

Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelinde faaliyet gösteren semt konakları, eğitim merkezleri ve kültür-sanat mekanlarında açılan resim kursları büyük ilgi görüyor. İlkokul çağından başlamak üzere hemen hemen her yaştan ilgi gören kurslara hobi amaçlı gelindiği gibi kurslarda geleceğin ressamları da yetişiyor. Özellikle ilkokul öğrencilerinin doldurduğu kurslarda karakalem çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, yağlı boya resim kursları da düzenleniyor.

İlkokuldan üniversiteye her seviyeden katılım
Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursların sonunda, katılım belgeleri de veriliyor. Kurslara Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarına girecek ilkokul öğrencilerinin yanısıra Üniversitelerin Resim bölümlerine yerleşmek isteyen lise mezunları da katılıyor. Ayrı ayrı düzenlenen kurslara yetişkinler için de sınıflar oluşturuluyor.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 22.02.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
RessamMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler DairesiMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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