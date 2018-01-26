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ONLAR DA GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İSTİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) Genel Müdürlüğünde çalışan personeller ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı. 

ONLAR DA GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İSTİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) Genel Müdürlüğünde çalışan personeller ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:39
ONLAR DA GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İSTİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de YPG ve PKK başta olmak üzere terör unsurlarını bitirmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı'na Malatya’dan destek her geçen gün artıyor. Dün bir grup Suriyelinin gönüllü askerlik için başvuru yaptığı kentte bugün de çok sayıda MOTAŞ çalışanı Askerlik Şubesine gelerek gönüllü askerlik başvurusu yaptı.


Askerlik başvurusundan önce personeller Kızılay’a kan bağışında bulundu. Burada personeller adına bir konuşma yapan MOTAŞ Genel Müdür Danışmanı Mehmet Hanifi Altuntaş, “Afrin’de mücadele eden Türk askerlerimize lazım olur düşüncesiyle kan bağışında bulunuyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Mehmetçiklerimize destek olalım, işleri çok zor Allah yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.
MOTAŞ çalışanları daha sonra Askerlik Şubesine giderek, askerlik başvurusu yaptı.


Burada MOTAŞ personeli adına bir konuşma yapan personel Eyüp Aslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırıda bulunan hainlere karşı MOTAŞ olarak Malatya’da büyük bir mücadele gösterdiklerini belirterek, “15 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne karşı Malatya’da 2. Ordu güzergahına çıkan tüm yolları verilen emirler ile belediye otobüsleri ile kapattık. Yine Erhaç Askeri Havaalanına bomba yüklü uçakların kalkmasını engellemek için pistleri otobüslerle kapattık. Günlerce otobüslerin içinde yatıp kalktık ve bu hainlerin emellerine ulaşmaması için çok mücadele verdik. Bu gün de 15 Temmuz ruhu ile vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı örgütlenen terör grupları ve bunlara yandaşlık eden ülkelere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vereceği her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Biz bu vatana göz dikenin gözünü oyarız” diye konuştu. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 26.01.2018 12:41
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Busabahmalatya.com‘Zeytin Dalı Harekatı’na Destek Olmak Amacıyla Gönüllü Askerlik Başvurusu Yaptı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) Genel Müdürlüğünde çalışan Personeller
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