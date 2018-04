ONLAR ANLATTI, KİRAZ DİNLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il örgütü Yeni Köy Garajını ziyaret ederek esnafı, minibüs şoförleri ve vatandaşların sorunlarını dinlediler. Kiraz burada yaptığı değerlendirmede Yeni Köy Garajı yer seçiminin yanlış olduğunu savunarak “Bir hizmetin vatandaşa nasıl verilmeyeceğini burada çok güzel bir şekilde görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yeni Köy Garajı esnafları ziyaretten dolayı CHP İl teşkilatına teşekkür ederek, yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Esnaflar, “Araçların çıkış noktası Taner Kız Öğrenci Yurdu’nun yanı. Yolcuların yarıdan fazlası orada bekliyor. Bir bekleme yeri de yok. Güneşte güneşin altında, yağmurda yağmurun altında bekliyorlar. Park sorunu var. Orada yolcu alan minibüsçüye de ceza yazıyorlar. Yolcular için orası rahatsa garaj neden burada? Yetkililere soruyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz” diy konuştu. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, burada yaptığı konuşmada “Garajlar buraya getirilirken, diğer köy garajının yeri kıymetli dediler. Madem orası kıymetli bir yer, birilerine satıyorsun o zaman hem köylülerin rahat edebileceği hem de buradaki kooperatiflerin, şoförlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yer sağlanması gerekirdi. Burası pek çok ilçenin garajı olmuş ama hiçbir ilçenin anayolu üzerinde değil. Çarşı merkezine de uzak. Buraya gelen vatandaşların çarşı merkezinde alışverişini yapıp buraya tekrar nasıl dönecekler? Bu çok basit sorun bile düşünülmeden garaj yapıldı. Hem esnaf hem de yolcular zorla buraya gönderildi” ifadelerini kullandı.

Garajın alt yapısı konusunda da büyük sorunlar olduğunu savunan Kiraz, “Başından beri de bu sorunlar çözülemiyor. Onun için yolcu buraya gelmiyor. Dolayısıyla minibüs şoförleri de yeterli seviye de çalışamıyor, para kazanamıyor, evlerine ekmek götüremiyorlar. Vatandaşta mağdur oluyorlar. Bu yatırımın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu işler yapılırken, konunun muhataplarıyla bir ortak payda oluşturulması, görüş alışverişi yapılması gerekir. Burada kooperatifler var hangisiyle oturup konuştular, kim buraya gelinmesini istedi? Hangi ilçenin halkı köy garajını burada istedi? Hiçbiri yok. ‘Ben yaptım oldu, sende buna uyacaksın’ demekle olmaz. Tamamen dayatma yapılıyor, insanlara yanlış tercihin, yatırımın çilesini çekmek kalıyor” şeklinde konuştu. Yeni Köy Garajının yerinin acilen daha uygun bir yere taşınması gerektiğini ifade eden Kiraz, "Bu sorunu her zaman gündeme getirmeye devam edeceğiz. Buradan da büyükşehir belediyesi ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Gelin buradaki insanlar ile oturun istişare edin, buradaki insanlar nereyi uygun görüyorsa ya da farklı noktaları sunun, esnaf ve vatandaşlar da en uygun yeri seçsinler. En uygun çözümün bir an önce bulunması hem ilçelerde halkın hem de buradaki çalışanların rahatlatılması gerekir" diye konuştu.busabahmalatya.com