08 Şubat 2017 Çarşamba

Onhan’a veda yemeği

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine atanan Fikret Onhan’a Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından veda yemeği verildi.

07 Şubat 2017 Salı 15:13
Onhan’a veda yemeği

Bayındır Memur-Sen tarafından veda yemeği verildi. Müdür Fikret Onhan’a Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Dişbudak, 3 yıllık emeğinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI
  Nevzat Dişbudak, emekliye ayrılacak olmasından dolayı Fikret Onhan’dan helallik istedi.
Fikret Onhan ise konuşmasında, “Görevde bulunduğum süre içerisinde yaşanabilir çevre ve marka şehirler doğrultusunda vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içerisinde olmaya gayret gösterdim. Bu kapsamda kurumumuzdan hizmet alan her kesime adil, güler yüzlü, çözüm odaklı ve kaliteli hizmet vermek için çalıştık. Üç yıldır beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım ve tüm Adıyamanlılar hakkını helal etsin” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya