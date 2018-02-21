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''ÖNCELİĞİMİZ ESNAF ''

Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yeni yapılacak olan sanayi sitesi için yer arayışında ve talebinde olduklarını söyleyerek, “Yeni sanayi sitelerinde öncelik kayıtlı esnaf ve sanatkarındır. Bazı yerlerde 6 bin rakamı ifade ediliyor, ancak gerçek kayıtlı rakam yaklaşık 3 bin 100’dür. Bizim önceliğimiz kayıtlı esnaf ve sanatkardır” dedi.

''ÖNCELİĞİMİZ ESNAF ''

Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yeni yapılacak olan sanayi sitesi için yer arayışında ve talebinde olduklarını söyleyerek, “Yeni sanayi sitelerinde öncelik kayıtlı esnaf ve sanatkarındır. Bazı yerlerde 6 bin rakamı ifade ediliyor, ancak gerçek kayıtlı rakam yaklaşık 3 bin 100’dür. Bizim önceliğimiz kayıtlı esnaf ve sanatkardır” dedi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 13:06
''ÖNCELİĞİMİZ ESNAF ''

Malatya Ağaç Sanatkarları Odasının Genel Kurulunda konuşan MESOB Başkanı Keskin, esnaf ve sanatkar camiasının her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ifade ederek, “Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü ile 15 Temmuz’da milletimiz ölüme koştuysa, bugünde bir sözü ile Afrin’e koşacağından hiç şüphemiz yoktur. Bunun başında da esnaf ve sanatkarımız gelir” diye konuştu.

“CAMİ CEMAATİ BİZE YETER”

Keskin, “Milletimizin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz, bundan sonra da bozamayacaklardır. Başta esnaf ve sanatkar camiası olmak üzere, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır ve ay-yıldızlı bayrağının altındadır. Ezanlımızı kimse susturamayacak, bayrağımızı kimse indiremeyecektir, vatanımızı asla böldürmeyeceğiz. Herkes uyanık olmalı, FETÖ gibi yapılanmalara asla bir daha Türkiye genelinde müsaade etmemeliyiz. Allah bize yeter, Kur’an-ı Kerim bize yeter, cami cemaati bize yeter. Birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza edelim” diye konuştu.

Yeni sanayi sitesi konusunda da bilgi veren Keskin, “Altay Kışlası’nın içerisinde 12 bin dönümlük bir boş arazi var. Oranın içerisinde esnaf ve sanatkarımızı için 3-4 bin dönümlük bir alanı site yapımı için talep ediyoruz. Bu konuda Malatya’da bakanlarımızın da katılmış olduğu toplantılar yaptık. Mevcut sitelerimiz günün şartlarına ve imkanlarına göre yapılmış, ancak bugün ihtiyaca cevap vermiyor. Şehir içinde kalan bütün sanayi sitelerinin en az gelecek 100 yıla hitap edecek şekilde taşımak istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Yeni sanayi sitelerinde öncelik kayıtlı esnaf ve sanatkarındır. Bazı yerlerde 6 bin rakamı ifade ediliyor, ancak gerçek kayıtlı rakam yaklaşık 3 bin 100’dür. Bizim önceliğimiz ve talebimiz kayıtlı esnaf ve sanatkardır” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 21.02.2018 18:25
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