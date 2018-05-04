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Ölümden Kıl Payı Döndüler

Malatya’da beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ölümden Kıl Payı Döndüler

Malatya’da beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:39
Ölümden Kıl Payı Döndüler

Kaza, Malatya -Elazığ karayolu çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden kent merkezi istikametine ilerleyen Bircan Kul yönetimindeki 34 AR 6515 plakalı otomobile aynı yönde ilerleyen Ş.İ. idaresindeki 44 DG 170 plakalı beton mikseri arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan yön levhasının direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Bircan Kul ile araç içerisinde bulunan Fevzi Kul, Zeliha Kul yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kaza sonrası hurdaya dönen otomobil bulunduğu bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Beton MikseriOtomobilKazaFevzi KulZeliha KulBircan Kul
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