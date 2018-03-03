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ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Malatya-Sivas karayolu 25'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Malatya-Sivas karayolu 25'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 17:14
ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Dün gece Malatya-Sivas Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazada Hatice Çolak(80) ve Halit Güler (65) olay yerinde hayatlarını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çolak’ın da (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaza kurbanı 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Yazıhan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile çok sayıda kişi katıldı.   busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 03.03.2018 17:26
Anahtar Kelimeler:
ölü Sayısı 3 E YükseldiTrafik KazasıMalatya Sivas Yolu
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