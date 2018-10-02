Ölsem kimse duymaz

Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi'nde yaşayan Musa Kazım Fırat, 86 yaşında ve tam 16 yıldan beri tek başına yaşıyor. Eşini 16 yıl önce kalp hastalığı sonucu kaybeden ve yalnız yaşamanın zorluklarını gözyaşlarıyla anlatan Musa Amca,“Bir adama beddua etmek istiyorlarsa; ‘eşin ölsün, sen tek başına yaşa’ desinler; tek başına yaşamak çok zor. Ölürsem ancak evde kokarım, öldüğümü o zaman anlarlar. Kızımla konuşmuyoruz ama yanıma gelse, beni görmek istese, kapım ona açık. Tam 16 yıldan beri, kızımı görmüyorum” dedi.

“KAS ROMATİZMASI VE BEL FITIĞI VAR”

16 yıldan beri yalnız yaşayan ve 8 yıldan beri memleketi Malatya'da yaşayan 86 yaşındaki Musa Kazım Fırat, “16 sene oldu hanım öleli ve daha önce İstanbul'daydım. Hanım öldükten sonra ben birkaç yıl daha İstanbul'da yaşadım. Baktım yapamadım, dedim en azından Malatya'da bir çevrem var, kalktım buraya geldim. 8 yıldır Malatya'dayım ama tanıdıklardan hiç kimse kalmamış. Bazıları başka memleketlere gitmişler, bazıları vefat etmiş. Ama Saray Mahallesi muhtarı, benim her şeyime koşuyor. Allah ondan razı olsun. Gezmek istiyorum, gezemiyorum. Kalp, tansiyon, şeker yok yalnızca fel fıtığı var. Bir de yürümekte çok zorlanıyorum. Ayaklarımda kas romatizması var. Doktora gidiyorum, ilaç veriyor.Bana o ilaçlar çok iyi geliyor. Kas romatizması çok kötü bir hastalık. Ayağım kızarıyor, ağrıyor ve rahat yürüyemiyorum.Bazı geceler kalkıyorum ayağımı suya koyuyorum. İki ayda bir kontrollerim oluyor, gidiyorum” ifadelerini kaydetti.

“BİR EVLADIM VAR AMA…”

Sadece bir tane kızının olduğunu belirten Musa Amca, “Bir tane kızım var ama kızımla da görüşmüyoruz.Damadım konuşturmuyor diye düşünüyorum. Bayramda da beni aramadı. Yalnız bir torunum var.O beni arıyor. Kızımı da hiç sormuyorum, annen nasıl demiyorum.Ben hacca gittim.Hanım vefat ettikten sonra kızım ve damadım beni yolcu etmeye gelmedi. Damadım beni aradı 'ne zaman gideceksin?' diye ben de dedim ki gece 14.00'te uçağa bineceğim.'Bizi görmeden mi gideceksin?' dedi. Haklısınız elinizi öpmeye gelemedim dedim telefonu kapattılar. Ondan sonra da ne geldiler, ne gittiler,nede arayıp sordular. Bende onları unuttum aklıma gelmiyorlar. Ama kızım yanıma gelirse, ona kapım açık. Gelmezler, sanmıyorum” şeklinde konuştu.

“ÇAY DEMLEMESİNİ BİLE BİLMİYORDUM”

Yemek yapmayı bilmediğini ve yeni yeni öğrendiğini belirten Musa Kazım Fırat, “Hanım öldü, ben bir çay demlemesini bile bilmiyordum. Şimdi az çok öğrendim; melemen yapıyorum, sebzeli pilav yapıyorum, pirinç pilavı yapıyorum. Yalnızlık çok zor. Dünyanın en zor şeyi yalnızlık. Benim hanımım çok iyiydi. Bir gün beni incitmedi. Tam 16 yıl oldu vefat edeli. Tek başına yaşamak çok zor bir duygu. Bir adama bedduamıedeceksen; 'inşallah sana uzun ömür vere ama hanımın öle, sen tek yaşayasın'desinler. Allah beni elden, ayaktan düşürmesin, kimseye muhtaç etmesin. Ben bunu istiyorum. Ölsem bir kapımı açanım olmaz. Ancak benim ölümümü, cenazem kokar da, ancak öyle anlarlar. Kızım İstanbul'da yaşıyor. Beni bayramda bile arayıp sormaz. Bende onları aramıyorum. Sadece torunumla görüşüyorum. Herkes anasının babasının kıymetini bilsin. Koca bulunur ama ana baba bulunmaz. Akrabalarım var, kız kardeşimde var, benden büyük kardeşimde var ama onlarda hastalar. Kız kardeşim gelir arada bir yemeğimi yapardı, şimdi oda hasta. Malatya Büyükşehir Belediyesinden ekipler geliyor, her ay evimi temizliyorlar. Tek dileğim var, elden ayaktan düşmemek” ifadelerini kullandı.

MERHAMET DOLU BİR KALP

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Vefa Konağı’nda tanıştığı yardıma muhtaç yarı felç hastası yaşlı bir adamı evine alan Musa Amca,“Onun da sevabı benim olsun. 12. ayın sonuna kadar yanımda kalacak” dedi.

BENİ MAÇA GÖTÜRSELER…

Tam bir Malatyaspor fanatiği olan Musa Amca, “Ben Malatyaspor’u tutuyorum. 2. lige çıktığından beri ben Malatyaspor’u destekliyorum. 2. ligdeyken bütün deplasmanlarına giderdim. Ankara, Diyarbakır, Türkiye'nin neresinde maçı varsa giderdim. O zaman altımda arabamda vardı. Şimdi yine Malatyaspor’un bütün maçlarını takip ediyorum. Çok seviyorum ama şimdi maçlarına gidemiyorum. Yetkililer gelse beni alıp maça götürseler ne kadar çok sevinirim ben. Şimdi yaşlandım, gidecek durumum yok ama Yeni Malatyaspor'dan yetkililer gelse beni alıp götürseler hem maça giderim hem de çok sevinirim” ifadelerini kullandı.