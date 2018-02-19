OKUMAYA ÖZENDİRMEK İÇİN...

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle geçen yıl başlatılan proje çerçevesinde toplam 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığı öğrencilerle buluşmuş olacak.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleri, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla geçen yıl başlatılan ‘Okuma Bayramı’ sandığı projesi bu yılda devam ediyor.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonlarına doğru düzenlenecek ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla dağıtılacak ‘Okuma Bayramı’ sandıklarında ilk okuma kitapları, süsleme malzemeleri, etkinliklere davet mektupları ve çeşitli hediyeler yer alıyor.



Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlenen ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projesi dağıtım törenine AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve İlkokul Müdürleri katıldı.



“Eğitime ciddi yatırım yapıyoruz”

Yeşilyurt’ta ki 85 ilkokulda bulunan 260 birinci sınıf şubesine geçen yılla birlikte toplamda 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığını dağıtacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçede ki eğitim kalitesinin daha iyi bir düzeye ulaşması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde önemli projelerin altına imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin vatana, millete ve mukaddesatlarına bağlı faydalı bireyler olarak yetişmeleri için bütün imkânları seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki eğitim hizmetlerine çok fazla önem verdik. Gerek Kaymakamlığımız gerekse İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ortaklaşa düzenlediğimiz eğitim hizmetleriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu’ projemizle 110 yazarımız ve 110 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. ‘Bir Gülücük Yeter’ projemizle ilkokul birinci sınıflara dört yılda toplam 24 bin 500 adet satranç takımı dağıtımı yaptık. Anadolu Kitap Fuarı kapsamında öğrencilerimizin istedikleri kitabı daha rahat alabilmeleri amacıyla ‘Kitap Çeki’ projesini hayata geçirdik, bu yılda devam ettireceğiz. Öğrencilerimizi Çanakkale ve Kudüs başta olmak üzere dini ve tarihi kentlerimize inceleme gezilerine götürüyoruz, yarışmalar ve paneller düzenliyoruz. Biz eğer geleceğimiz teminat altına almak istiyorsak bunun başlangıcı ilkokullardır. Vatanını ve milletini seven, vatanı için aklını ve zekasını ortaya koyacak çocuklar yetiştirmek için eğitim hizmetlerini ilkokul düzeyinde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizin daha fazla kesime ulaştırmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli çalışıyoruz. Geçen yıl İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle başlattığımız ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projemize bu yılda devam ediyoruz ve geçen yılla birlikte toplamda 520 adet Okuma Bayramı Sandıklarını ilçemizdeki 85 İlkokulumuza hediye edeceğiz. Okuma bayramlarının daha düzenli, kapsamlı, planlı ve güzel şartlarda olması adına bu projeyi uyguluyoruz, hayırlı olsun” dedi.busabahmalatya.com

