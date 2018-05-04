Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102241
ALTIN
179.579
DOLAR
4.2502
STERLİN
5.7563
EURO
5.0846
Flaş Haber
Çakır Gitti, Polat Geldi
Kapat

Okumaya Katkı Sağlıyor

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında yazarlar okurları ile buluşmaya devam ediyor.

Okumaya Katkı Sağlıyor

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında yazarlar okurları ile buluşmaya devam ediyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:12
Okumaya Katkı Sağlıyor

Yazar Nurgül Bektaş Yakın, Ergenekon'un Çocukları (28 Şubat Romanı) ve Ayana adlı çocuk romanının yazarı olarak bu yıl 7’incisi düzenlenen fuara katıldı. Malatyalı olan yazar fuar kapsamında okul ziyaretleri de gerçekleştirdi. Yazar Yakın okul ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Bin yıldır bu topraklarda tutunma mücadelesi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu topraklarda tutunabilmek için birbirimizi sevmekten başka şansımız yok, birbirimize tutunarak ancak bu topraklarda var olabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Sevginin ve birlik, beraberliğin önemine dikkat çeken Yakın, gençlerin sağlam ve karakterli yetiştirilmesi gerektiğini, ailenin ve aile yapısının korunması gerektiğini belirtti.

Yazar Yakın, yeni çıkan kitabı Ayana hakkında da bilgi vererek, “Ayana, değerler eğitimi içerikli çocuk macera romanı olarak büyük ilgi görüyor. Ergenekon'un Çocukları adlı kitabım ise okuyucularım tarafından ‘Kardeşlik’ romanı olarak adlandırılıyor” dedi.

Fuara katılan yazar Selçuk Alkan ise, “7. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşma fırsatı bulduk. AZ Yayıncılık olarak katıldığımız bu kıymetli organizasyonda bugüne kadar yazmış olduğum 17 eseri kıymetli okurlarla buluşturma fırsatı buldum. Türkiye'nin en misafirperver kitap fuarı olarak nitelendirdiğim bu fuar için Malatya Valiliğine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Kültür A.Ş’ye, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm güzel insanlara teşekkür ve şükranla. Yine buluşalım” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap FuarıMalatyaNurgül Bektaş Yakın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakır Gitti, Polat Geldi
Çakır Gitti, Polat Geldi
İşte Ak Parti'nin Malatya Aday Adayları
İşte Ak Parti'nin Malatya Aday Adayları
Ceza Yağdı
Ceza Yağdı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim