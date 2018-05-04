Okumaya Katkı Sağlıyor

Yazar Nurgül Bektaş Yakın, Ergenekon'un Çocukları (28 Şubat Romanı) ve Ayana adlı çocuk romanının yazarı olarak bu yıl 7’incisi düzenlenen fuara katıldı. Malatyalı olan yazar fuar kapsamında okul ziyaretleri de gerçekleştirdi. Yazar Yakın okul ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Bin yıldır bu topraklarda tutunma mücadelesi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu topraklarda tutunabilmek için birbirimizi sevmekten başka şansımız yok, birbirimize tutunarak ancak bu topraklarda var olabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Sevginin ve birlik, beraberliğin önemine dikkat çeken Yakın, gençlerin sağlam ve karakterli yetiştirilmesi gerektiğini, ailenin ve aile yapısının korunması gerektiğini belirtti.

Yazar Yakın, yeni çıkan kitabı Ayana hakkında da bilgi vererek, “Ayana, değerler eğitimi içerikli çocuk macera romanı olarak büyük ilgi görüyor. Ergenekon'un Çocukları adlı kitabım ise okuyucularım tarafından ‘Kardeşlik’ romanı olarak adlandırılıyor” dedi.

Fuara katılan yazar Selçuk Alkan ise, “7. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşma fırsatı bulduk. AZ Yayıncılık olarak katıldığımız bu kıymetli organizasyonda bugüne kadar yazmış olduğum 17 eseri kıymetli okurlarla buluşturma fırsatı buldum. Türkiye'nin en misafirperver kitap fuarı olarak nitelendirdiğim bu fuar için Malatya Valiliğine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Kültür A.Ş’ye, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm güzel insanlara teşekkür ve şükranla. Yine buluşalım” diye konuştu.

