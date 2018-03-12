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'OKUMAK MUTLULUKTUR'

Eğitimci Yazar Zeynep Haşemi, ‘Okumak Mutluluktur’ adlı projesiyle Türkiye’nin kırsal kesimlerinde bulunan çocuklara ücretsiz kitap ulaştırmayı planladıklarını belirtti. 

'OKUMAK MUTLULUKTUR'

Eğitimci Yazar Zeynep Haşemi, ‘Okumak Mutluluktur’ adlı projesiyle Türkiye’nin kırsal kesimlerinde bulunan çocuklara ücretsiz kitap ulaştırmayı planladıklarını belirtti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 16:35
'OKUMAK MUTLULUKTUR'

28 Şubat’ta başörtüsü nedeniyle okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan, daha sonra iletişim fakültesi ve İlahiyat fakültelerini bitiren ve Paçanya krallığı başta olmak üzere bir çok kitap yazan Zeynep Haşemi, Okumak Mutluluktur projesinin amacını anlattı. 


“Okumak çok önemlidir” 
Okuyabilmenin önemini bilen birisi olarak, okumaya dikkat çekmek istediğini belirten Haşemi, “İletişim okumaya başlarken 28 Şubattan nasibimizi alıp üniversite eksenli eğitime ara verip, ilmi çalışmalara devam ettim. Yıllar sonra iade edilen haktan yararlanıp İletişimi bitirdim. Daha sonra İnönü ilahiyattan mezun oldum.

Eğitimci yazar ve İki çocuk annesiyim. Yazı hayatıma yıllar önce köşe yazılarıyla başladım uzun süre siyaset ve gündeme dair yazdıktan sonra siyaset yazmaya ara verdim. Okumak çok önemlidir. Bunu bilen birisi olarak bu projeyi çok önemsiyorum” dedi. 


“Hedefimiz Tüm Türkiye’nin kırsal kesimindeki okullarına el uzatabilmek” 
Okumak Mutluluktur projesini 2 ay önce başlattıklarını belirten Haşemi, “Pek çok makale ve Kitaplarımız mevcut. İki ay önce "Okumak Mutluluktur" projesi başlattık. Bu projeye konu olan kitabımız Paçanya Krallığı Kitabımızdır.

Amacımız kitabımızla çocuklarımızın doğru kaynaklarla beslenmesi. Hedefimiz Tüm Türkiye’nin kırsal kesimindeki okullarına el uzatabilmek ve kitap için harçlık biriktiremeyen çocuklarımıza ücretsiz kitap ulaştırmaktır” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BusabahOkumak MutlulukturZeynep Haşemi
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