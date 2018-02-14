 Okuma-Yazma seferberliği kampanyası başladı 

Okuma-Yazma Seferberliği, Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen bir toplantı ile başladı. İlk Okul Müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde daha aydınlık bir Türkiye için okuma yazma bilmeyen tüm yetişkin vatandaşlara yönelik seferberlik başlatıldığını söyledi.



Başlatılan seferberlik ile Malatya’da okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirten Tatlı, “Özellikle doğumdan ölüme kadar öğretmen olan bizler için yaşam boyu öğretmen olan annelerin okuma yazma bilmeleri bizim için ve toplumun geleceği açısından çok önemlidir. Biz bu kampanyadan sizden isteğimiz özellikle okuma yazma bilmeyen kadın nüfusumuzun tamamına ulaşmayı sağlamak. Ulaşmadığımız ev, ulaşmadığımız adres kalmasın. Sizden istediğimiz bu” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde açılacak olan kurslar ile okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara eğitim vereceklerini kaydeden Tatlı, “Şunu çok iyi biliyoruz ki, bizler toplumun dönüşüm mimarlarıyız. Öğretmenlerin ihmale gelmez, hafife alınmaz çok ulvi bir görevi olduğunu biliyoruz. Bu meslek sadece okul sınırları içerinde değil aynı zamanda toplumun bir bütün olarak teşekkülünde de kendini göstermektedir. Burada okuma ve yazma seferberliği ki bu çerçevede daha önce yapılan kampanyalardan elde edilen sonuçlar bizim göğsümüzü kabartan sonuçlardır. Bundan önceki toplantılarda bundan önceki kampanyalarda ciddi sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları öğretmen arkadaşlarımızın sayesinde elde ettik. Bunlar gerçekten istatistiklerine baktıklarımız da olumlu anlamda çok ciddi sonuçlar doğurdu” şeklinde konuştu.



Tatlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Malatya’mızda okuma-yazma oranımız aslında tonere edebilecek seviyededir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki, bir bireyin bir dünya olarak tanımlandığı kadim medeniyetimizde, bir kişiye öğreteceğimiz okuma yazmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Biz bir bireyi bir alem olarak değerlendiriyoruz. Onun için bir tek bireyin dahi bu konuda ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu bize bir avantaj daha sağlayacaktır. Sürekli yapmayı arzu ettiğimiz ama bazen gerçekleştiremediğimiz ev ziyaretlerini, mahalle ziyaretlerini ve aile ziyaretlerinde bu vesileyle de yapmış olacağız. Bu kapsamda hem öğrenci ailelerine ulaşma konusunda da bu kampanya bize bir fırsat sunmuş olacak. Bu da bizim için ayrı bir avantaj olarak değerlendirilebilecek. Kampanyayı renkli hale getirebilmek için herkes kendi okul çevresinde farklı etkinlikler yapmalı.



Okuma yazmayı öğrenme konusunda bazen dirençle de karşılaşabiliriz. Özellikle yaş itibariyle. Ama bu direnci derhal iki ilçemizin rehberlik servislerine ve okullarımızdaki okul rehberlik servislerinin destek alarak bu direnci kırmanın yollarını arayacağız. Olmadı bunu her konuda yanımızda olan değerli kaymakamlarımız da durumuna göre o mahalledeki muhtarımız ile o mahalledeki kanaat önderimiz ile yapacağız. Milli Eğitim bakanlığımız bugüne kadar bu kampanyalarımızın tamamında değerli çalışmalar yaptı arkadaşlarınızın üstün çaba ve gayretleri neticesinde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Bundan sonra da bu kampanya ile de inşallah hedeflenen amaca ulaşmış olacağız. Okuma yazma öğrenenlerin sertifika ile birlikte ödüllendirilmesi ve bayanların bu konudaki gayretleri neticesinde ödüllendirilmesi konusunda yine sizlere bizler merkezden yardımcı olacağız"

Konuşmanın ardından İl Müdürü Tatlı, okul müdürlerine ve katılımcılara yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verdi.busabahmalatya.com

