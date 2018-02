Okuma yazma bilmeyen her bireye ulaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan okuma-yazma seferberliğinin ilk toplantısı dün gerçekleşti. Battalgazi Halk Eğitim Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim İlçe müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, Halk Eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya’da bu kampanya çerçevesinde temel eğitimdeki ilkokul müdürleriyle nelerin yapılabileceğini istişare etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, bu istişare neticesinde Malatya’da okuma-yazma bilmeyen vatandaşların tamamına ulaşarak bu kampanyadaki hedeflerine ulaşmış olacaklarını söyledi.

BİRAZ DAHA GAYRET EDECEĞİZ

Okuma yazma bilmeyenlerle alakalı her yıl tespit yaptıklarını dile getiren Tatlı, “Özellikle doğumdan ölüme kadar öğretmen olan annelerin okuma yazma bilmeleri toplumun geleceği açısından ve bizler için çok önemlidir. Biz bu kampanyadan sizden isteğimiz özellikle okuma yazma bilmeyen kadın nüfusumuzun tamamına ulaşmayı sağlamaktır. Bu kolay bir şey değil bunu biliyoruz. Her yıl bu tespitleri yapıyoruz. Ama bu defa bu ulusal kampanyanın vermiş olduğu önemle birlikte biraz daha dikkatli davranacağız. Biraz daha gayret edeceğiz. Ulaşamadığımız ev ulaşamadığımız adres kalmasın. Sizden istediğimiz köyünüzde, mahallenizde okullarımızın çevrelerinde ulaşamadığımız aile kalmasın. Biz her bir bireyimize ulaşalım. İnşallah tespit ettiklerimizi de yeni Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile koordine içerisinde hemen kurslarımızı başlatıp,belirlenen takvim çerçevesinde inşallah okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın 1. kademe okuma yazma ve uygun olanları da 2. kademe sertifikalarını inşallah vereceğiz” diye konuştu.

HERHANGİ BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK

Öğretmenlerin toplumun dönüşüm mimarları olduğunu kaydeden Tatlı, “Şunu çok iyi biliyoruz: Bizler toplumun dönüşüm mimarlarıyız. Öğretmenlerin ihmale gelmez, hafife alınmaz çok önemli bir görevi olduğunu biliyoruz. Bu meslek grubuna görev almak sadece okul sınırları içerisinde değil aynı zamanda toplumun bir bütün olarak teşekkülünde de kendisini gösterebilmektedir. İşte burada okuma ve yazma seferberliği ki bu çerçevede daha önce yapılan kampanyalarda elde edilen sonuçlar bizim göğsümüzü kabartan sonuçlardır. Bundan önceki toplantılarda, bundan önceki kampanyalarda ciddi sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları öğretmen arkadaşlarımızın sayesinde elde ettik. Bunlar gerçekten istatistiklerine baktıklarımızda olumlu anlamda çok ciddi sonuçlar doğurdu. Bunu bizler, sahada çalışan öğretmenler olsun bugün de bunu ulusal okuma yazma kampanyasını çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızın gayretli ve özverili çalışmaları neticesinde istenen amaca ulaşması konusunda herhangi bir tereddüdümüz yoktur” ifadelerine ver verdi.

BİZ BİR BİREYİ, BİR ALEM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Tatlı, “İnşallah bu kampanya Malatya’mızda hayırlı işler vesile olur. Malatya’mızda okumaz yazmaz oranımız aslında tolere edebilecek seviyededir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki bir bireyin bir dünya olarak tanımlandığı kadim medeniyetimizde, bir kişiye öğreteceğimiz okuma yazmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Biz bir bireyi, bir alem olarak değerlendiriyoruz. Onun için bir tek bireyin dahi bu konuda ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Yüzde 6’ya yaklaşan bir okumaz yazmazımızı ancak ulaşabildiğimiz her bir bireyin bu hizmeti almasını sağlayacağız” söylemlerini kullandı.

BU DİRENCİ KIRMANIN YOLLARINI ARAYACAĞIZ

“Kampanyayı renkli hale getirebilmek için herkes kendi okul çevresinde farklı etkinlikler yapmalı” diyen Tatlı, şunları dile getirdi:

“Okuma yazmayı öğrenme konusunda bazen dirençle de karşılaşabiliriz. Özellikle yaş itibariyle. Ama bu direnci derhal iki ilçemizin rehberlik servislerine ve okullarımızdaki okul rehberlik servislerinin destek alarak bu direnci kırmanın yollarını arayacağız. Olmadı bunu her konuda yanımızda olan değerli kaymakamlarımız da, durumuna göre o mahalledeki muhtarımızla, o mahalledeki kanaat önderimizle yapacağız. Çünkü şunu biliyoruz ki bizim doğal liderler dediğimiz kendiliğinden toplumun sözlerine itibar ettiği insanlar vardır. Onlara giderek, belediye başkanlarımıza gidecek bu konuda zaten bu saydıklarımızın tamamı ilçe komisyonlarında görev alacaklardır.Yine görsel ve yazılı basınımızdan özellikle renklendirme konusunda onların desteklerini alacağız. Komisyonlarımızda görsel ve yazılı medya elemanları olacak. Biz bunu bir şölen havası içerisinde nihai hedefin ne kadar çok okuma yazma bilmeyen vatandaşımızı okuryazar hale getirmeyi başarırsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Her okulun sosyolojik çevresi farklıdır. Her okulun öğretmen kadrosu ve öğretmenlerimizin yöntem yaklaşımları farklı olabilir. Bu lokal olarak sizlerin tedbir alacağı belki proje tabanlı çalışacağınız bir çalışma olacaktır.”busabahmalatya.com