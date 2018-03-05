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OKUMA VE YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliği Malatya'da da başladı.

OKUMA VE YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliği Malatya'da da başladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Mart 2018 Pazartesi 15:46
OKUMA VE YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı Okuma ve Yazma Seferberliği projesi kapsamında, Hanımın Çiftliği İlkokulunda program düzenlendi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Kaban, Malatya'da toplam 3 bin 313 kişinin kursa başvuru yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli eşi hanımefendinin himayelerinde tüm yurt çapında başlatılan okuma yazma seferberliğinin Malatya ayağını başlatmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada hakikaten şu bir sınıfta bile gördük ki kısa bir sürede eğer imkan verilirse insana çok kısa zamanda büyük mesafeler kat etmeye aday. Kısa sürede yazmayı belli bir noktaya getirmiş, okuyabilecek hale getirmişler, insanımıza fırsat verilmesi büyük önem arz ediyor. 3 bin 313 başvuru alındı. Bu çerçevede bunun 3 bin 169'u hanımefendilerden oluşuyor. 148 de erkek başvurdu. Değişik sebeplerle okuma yazmayı bir şekilde öğrenememiş bir şekilde bu sistemin dışında kalmış herkesi kuşatmaya dönük böylesi bir çalışmanın yürütülmesinde gerçekten büyük emeği olan milli eğitim müdürlüğümüz ve bütün çalışanlarına teşekkürü borç biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah okuma yazma öğrenmiş bütün kardeşlerimizle birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru gideriz" diye konuştu.


Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ise "Bu seferberliğin hayırlı olmasını diliyorum. Hakikaten Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin başlatmış olduğu bu okuma yazma seferberliği bugün de görüyoruz ki çok büyük bir ihtiyaçmış aslında. Tüm kursiyerlere kolaylıklar ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından yazma kursuna katılan kursiyerlere hediyeler verildi. Törene Vali Ali Kaban, Eşi Neriman Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve kursiyerler katıldı.
 

İHA

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Okuma Ve Yazma SeferberliğiReep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıMalatya Busabah
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