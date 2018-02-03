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OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Vali Ali Kaban başkanlığında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem öncesi okulların hazırlıkları ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere “Eğitim Öğretim Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda öğrenci güvenliği ve servis araçları da gündeme geldi.

OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Vali Ali Kaban başkanlığında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem öncesi okulların hazırlıkları ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere “Eğitim Öğretim Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda öğrenci güvenliği ve servis araçları da gündeme geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:42
OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

Toplantıda Vali Kaban, çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu dönemde de devam edeceğini söyledi.

Kaban, okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri planlanırken önceki yıllarda yaşanan aksaklıklar, okul çevrelerinde meydana gelen suç türleri ve sayıları, okulların bulunduğu alana ilişkin çevresel riskler ve okulların fiziksel güvenliklerini göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Okulların durumları ve yeni eğitim-öğretim yılında yapılacaklar ile çocukların zararlı alışkanlıklardan koruma çalışmalarının ele alındığı toplantıda ayrıca, öğrencileri tehdit eden diğer tehlikeler, farklı niyetle okul önlerinde bulunanlar, metruk binalar gibi yerler ile ilgili önlemler de görüşüldü.

SERVİS ARAÇLARI DA GÜNDEME GELDİ

Bunların yanı sıra geçtiğimiz haftalarda gündemde fazlaca yer bulan servis araçları ve sürücü davranışları ile servis aracı görüntü depolama sürelerinin uzatılması, sokak satıcılarının takibi, okul kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi entegrasyonu, okul bahçelerinin gece saatlerinde takip edilmesi, öğrencilere zararlı madde satışları, okul önlerindeki hız kesicilerin ve trafik işaretlerinin yeniden kontrol edilmesi, okullar bölgesinde bulunan büfe, bakkal ve marketlerin denetlenmesi, yüksek ses çıkaran modifiyeli araçların ve başıboş hayvanların takip edilmesi, sigara ve bağımlılıkla mücadele konularına yönelik tedbirlerin alınması gibi ana gündem maddelerini içeren gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.(Bülten) busabahmalatya.com

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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. DönemGüvenlikToplantıMalatya
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