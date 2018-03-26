Okullararası Judo Grup mMüsabakaları sona erdi

24-25 Mart 2018 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan, Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı faaliyet programında yer alan 24 - 25 Mart tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan, Okul Sporları Gençler Judo Grup müsabakaları tamamlandı.

Malatya, Gaziantep, Hatay, Batman, Adana, Kilis, Ardahan, Erzincan, Bitlis, Sivas, Niğde, Kırşehir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Elazığ, Kayseri, Tunceli, Mardin illerinden yaklaşık 130 kız ve erkek sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç ve Okul sporları Şefi Cüneyt Akkaya tarafından madalyaları verildi. Dereceye giren sporcular 28 - 29 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon ilinde yapılacak olan Okul Sporları Gençler Judo Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren sporcular ise şöyle:

"Erkekler 50 kilogram 1-Mehmet Ali Ravi-Şanlıurfa, 2-Bünyamin Nasıroğlu-Batman, 3-İbrhim Hakkı Polat-Erzincan, Hasan Hüseyin Şahin-Gaziantep 55 kilogram 1-Abdulkadir Yücel-Bitlis, 2-Yusuf Tuncer-Batman, 3-Celil Kölemen-Gaziantep, Mehmet Türkkan-Kilis, 60 kilogram 1-Onur Taşçı-Erzurum, 2-Cihan Koç-Sivas, 3-Mert Öztürk-Adana, Selim Atakan Şahin-Gaziantep, 66 kilogram 1-Muhammet Talha Karakaş-Erzurum, 2-İskan Tuz-Bitlis, 3-Miraç Çelik-Malatya, Gökhan Yıldırım-Sivas, 73 kilogram 1-Hasan Furkan Bilici-Erzurum, 2-Mahmut Batuhan Uçar-Gaziantep, 3-Mücahit Er-Batman, Metehan Kozan-Kahramanmaraş, 81 kilogram 1-Abuzer Furkan Çevik-Gaziantep, 2-Bahri Uncular-Adana, 3-Enes Şahiner-Kayseri, Sefa Şaban Yiğit-Sivas, 90 kilogram 1-İbrahim Halil Özcan-Gaziantep, 2-Harun Kurtbaş-Batman, 3-Kemal Tarık Pakyürek-Adana, +90 kilogram 1-İbrahim Halil Özmen-Şanlıurfa, 2-Ali Kaya-Adana, 3-Ömer Işık-Batman, Kızlar 40 kilogram 1-Buse Özcan-Gaziantep, 2-Fatime Buğrul-Batman, 3-Pınar Soğukpınar-Sivas, 44 kilogram 1-Emine Alpaslan-Mardin, 2-Güldeniz Kal-Tunceli, 3-Elif Mutlu-Batman, Gökçe Ersoy-Sivas, 48 kilogram 1-Sevda Atsız-Bitlis, 2-Zehra Delioğlan-Hatay, 3-Meliha Çapar-Kahramanmaraş, Kübra Avcı-Sivas, 52 kilogram 1-Mercan Damla Tunçer-Kahramanmaraş, 2-Tuba Topal-Şanlıurfa, 3-Hiranur Aslan-Batman, Nursena Sinanoğlu-Elazığ, 57 kilogram 1-Gülcan Baş-Batman, 2-Nisanur Balcı-Adana, 3-Ayşe Şilan Özcan-Gaziantep, Meryem Kocalar-Kilis, 63 kilogram 1-Bülra Koç-Batman, 2-Merve Büşra Polat-Erzincan, 3-Seren Davul-Adana, Aybüke Yıldız-Ardahan, 70 kilogram 1-Saliha Taşan-Batman, 2-Gizem Alkaya-Hatay, 3-İrem Demirkıran-Gaziantep, Nisanur Yasak-Sivas, +70 kilogram 1-Hilal Karaağaç-Niğde, 2-Nezahat Nur Doğru-Hatay, 3-Esra Özkan-Batman."