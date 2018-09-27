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Okul servislerine sıkı denetim

Yeşilyurt ilçesinde okulların açılması ile birlikte jandarma trafik ekipleri, okul servislerini sıkı denetime aldı.

Okul servislerine sıkı denetim

Yeşilyurt ilçesinde okulların açılması ile birlikte jandarma trafik ekipleri, okul servislerini sıkı denetime aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:18
Okul servislerine sıkı denetim

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelmeleri adına denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Dilek, Konak, Şahnahan mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki okullardaki servis araçlarına yönetil kontroller yapılıyor.

Denetimlerde Trafik Tim Personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Altunbaş ve Uzman Jandarma Ramazan Aygün tarafından servis şoförlerine gerekli uyarı ve ikazlar yapılırken, standartlara uymayan araçlara ise ceza işlemi uygulandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan AygünOKULOkul Servisleri
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