Okul servislerine sıkı denetim

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelmeleri adına denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Dilek, Konak, Şahnahan mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki okullardaki servis araçlarına yönetil kontroller yapılıyor.

Denetimlerde Trafik Tim Personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Altunbaş ve Uzman Jandarma Ramazan Aygün tarafından servis şoförlerine gerekli uyarı ve ikazlar yapılırken, standartlara uymayan araçlara ise ceza işlemi uygulandı.