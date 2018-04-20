Okul Bahçesi Çiçeklerle Donandı

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde “5. Sınıf Çiçek Bahçesi” adında bir bahçe oluşturdu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu etkinlikte konuşan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, bu etkinliğin 30 kişilik bir grupla yapıldığını söyledi.

ÖĞRENCİLER KEYİF ALDI

Bahçeye lale ve kadife çiçeği diktiklerini ifade eden Bilici, “Ortaokulumuz yeni açıldı okulumuzda 2 tane 5. sınıfımız var. 30 kişilik bir grupla birlikte yaptık bu etkinliği. Öğrencilerimizi velileriyle buluşturduk, dedeleri, nineleri, anneleri, babalarıyla birlikte ailece çiçek dikimi yapıyoruz. Hem çocuklarımıza çevre ve doğa sevgisini aşılamak hem de ailelerle birlikte olmalarını sağlamak, okulda aileleri buluşturmak amaçlı böyle güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız ve velilerimiz oldukça keyif aldı bu etkinlikte. Çevre duyarlılığını bu şekilde kuşaktan kuşağa aktarmayı sağlıyoruz. Bunu da keyifle yapıyoruz. Bu hizmetimiz daim olur inşallah. Diktiğimiz çiçekler lale, kadide çiçeği” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetsi