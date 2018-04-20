Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
111363
ALTIN
173.978
DOLAR
4.0338
STERLİN
5.6710
EURO
4.9624

Okul Bahçesi Çiçeklerle Donandı

Okullarına “5. Sınıf Çiçek Bahçesi” adında bir bahçe yapan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaptıkları bahçeyi lale ve kadife çiçekleriyle donattılar. Çevre duyarlılığını bu şekilde kuşaktan kuşağa aktarmayı sağladıklarını dile getiren Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, bunu da keyifle yaptıklarını söyledi.

Okul Bahçesi Çiçeklerle Donandı

Okullarına “5. Sınıf Çiçek Bahçesi” adında bir bahçe yapan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaptıkları bahçeyi lale ve kadife çiçekleriyle donattılar. Çevre duyarlılığını bu şekilde kuşaktan kuşağa aktarmayı sağladıklarını dile getiren Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, bunu da keyifle yaptıklarını söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:44
Okul Bahçesi Çiçeklerle Donandı

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde “5. Sınıf Çiçek Bahçesi” adında bir bahçe oluşturdu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu etkinlikte konuşan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, bu etkinliğin 30 kişilik bir grupla yapıldığını söyledi.

ÖĞRENCİLER KEYİF ALDI

Bahçeye lale ve kadife çiçeği diktiklerini ifade eden Bilici, “Ortaokulumuz yeni açıldı okulumuzda 2 tane 5. sınıfımız var. 30 kişilik bir grupla birlikte yaptık bu etkinliği. Öğrencilerimizi velileriyle buluşturduk, dedeleri, nineleri, anneleri, babalarıyla birlikte ailece çiçek dikimi yapıyoruz. Hem çocuklarımıza çevre ve doğa sevgisini aşılamak hem de ailelerle birlikte olmalarını sağlamak, okulda aileleri buluşturmak amaçlı böyle güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız ve velilerimiz oldukça keyif aldı bu etkinlikte. Çevre duyarlılığını bu şekilde kuşaktan kuşağa aktarmayı sağlıyoruz. Bunu da keyifle yapıyoruz. Bu hizmetimiz daim olur inşallah. Diktiğimiz çiçekler lale, kadide çiçeği” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL  - Busabah Gazetsi 

Anahtar Kelimeler:
Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip LisesiçiçekMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar da Katılacak!
Bakanlar da Katılacak!
Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza
Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza
Malatya'ya Uyarı Var
Malatya'ya Uyarı Var

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim