OĞUZHAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ve bazı partili yöneticilerle birlikte AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Başkan Gürkan’ın desteklerini hep yanlarında gördüklerini belirterek, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beyefendi, Battalgazi Meclis üyeleri ve Battalgazi teşkilatı ile birlikte bizleri ziyarete geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler güçlü bir aileyiz. Kadın Kolları olarak güçlü bir ekip oluşturduk” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetimine başarılar dileyerek, “Sorumluluk ve yükümlülüğümüzün farkında ve bilincindeyiz. Ben tekraren burada olmaktan memnuniyetimi bildiriyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com