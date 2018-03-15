Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117681
ALTIN
165.428
DOLAR
3.8884
STERLİN
5.4216
EURO
4.8078

OĞUZHAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

OĞUZHAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 11:27
OĞUZHAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ve bazı partili yöneticilerle birlikte AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Başkan Gürkan’ın desteklerini hep yanlarında gördüklerini belirterek, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beyefendi, Battalgazi Meclis üyeleri ve Battalgazi teşkilatı ile birlikte bizleri ziyarete geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler güçlü bir aileyiz. Kadın Kolları olarak güçlü bir ekip oluşturduk” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetimine başarılar dileyerek, “Sorumluluk ve yükümlülüğümüzün farkında ve bilincindeyiz. Ben tekraren burada olmaktan memnuniyetimi bildiriyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanAynur OğuzhanZiyaretBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!
KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!
TRT, ‘NİYAZİ MISRİ’ BELGESELİ HAZIRLAYACAK
TRT, ‘NİYAZİ MISRİ’ BELGESELİ HAZIRLAYACAK
22 BİN KİŞİ SORGULANDI
22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim