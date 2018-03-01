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OĞUZHAN'DAN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI GELDİ

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve İlçe Kadın Kolları başkanları dün bir açıklama yaparak, 28 Şubat’ı değerlendirdi.

OĞUZHAN'DAN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI GELDİ

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve İlçe Kadın Kolları başkanları dün bir açıklama yaparak, 28 Şubat’ı değerlendirdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Mart 2018 Perşembe 12:49
OĞUZHAN'DAN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI GELDİ

Başkan Oğuzhan, “28 Şubat'ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz.28 Şubatı ve diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Dün AK Parti İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, açıklamayı AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan yaptı. Başkan Oğuzhan, “Bundan 21 sene evvel bugün 28 Şubat 1997'de milletin iradesi ile seçilen hükümeti MGK kararları gölgesinde tehdit, kumpas ve anti-demokratik bir biçimde bürokrasi, sivil toplum, askeriye, iş ve medya dünyasının da arasında bulunduğu bir çete tarafından istifaya zorlanmıştır. Milletimizi, devletimizin güvenliği için kurulmuş olan MGK'da alınan kararlarla milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak post modern bir darbe yapılmıştır. Milletimizi bir arada tutan değerlerimize savaş açılmış irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zararlar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLER OKULLARDAN ATILDI

Oğuzhan, “İmam-hatip liselerinin önünü kesmek için ülkemize 8 yıllık kesintisiz eğitim adı altında bir garabet dayatılarak gençlerimizin meslek edinmesine de ket vurulmuştur. Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını karşılamasına engel olunmuştur. İmam-hatip liselerinde uygulanan kat sayı adaletsizliği ile eğitimde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. İnancı gereği başörtüsü takan kadın kamu çalışanları görevlerinden ihraç edilmiş, öğrenciler okullardan atılmıştır. Bu toprakların insanlarına büyük zulümler yapılmıştır. Binlerce nitelikli kadın ve erkek ülkelerinin tam da onlara ihtiyacı olduğu zamanda atıl ve muhtaç hale getirilmiştir.Bilim ve hikmet yuvası olması gereken üniversitelerimizde orta çağı cadı avcıları gibi başörtülü öğrenci avına çıkan üniversite hocaları ikna odaları kurarak başörtülü kız öğrencileri inanç ve değerlerinden uzaklaştırmak istemişler kendilerine itaat etmeyenleri üniversitelerden atmışlardır. Milletimizin 28 Şubat darbesine en güzel cevabı AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesidir.Milletimizi dışardan çökertemeyen yapılar bizi laik/anti-laik biçiminde bölmeye, birbirimize düşürmeye çalıştılar ancak muvaffak olamadılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında illegal örgütler ile ele vererek halkı birbirine düşürmeye çalıştılar.Biz AK Parti Kadın Kolları olarak 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.28 Şubat'ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz.28 Şubatı ve diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız” sözlerini kaydetti.  MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

Son Güncelleme: 01.03.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
Busabah HaberleriAK PARTİ KADIN KOLLARI28 şubat Açıklaması
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