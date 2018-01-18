ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

İlk olarak Hacı Halil Çiftliği İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden heyet, okul yöneticilerinden bilgiler aldıktan sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Burada öğrenciler ile yakında ilgilenen Başkan İnaç ve beraberindekiler öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Yarıyıl tatiline az bir süre kaldığını ifade eden Başkan İnaç, öğrencilere yarıyıl tatilini iyi geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, öğrencilere başarı diledi. AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahmur Ömer Nakir de, devletin eğitime büyük destek verdiğini söyleyerek, öğrencilerin bunu iyi kullanması gerektiğini aktardı.

Başkan İnanç ve beraberindekiler daha sonra Şehit Hamit Fendoğlu İlkokulunu ziyaret ederek buradaki öğrencilere de çeşitli ikramlarda bulundu.