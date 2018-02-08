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ÖĞRENCİLERE KURS İMKANI

Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitime verdiği desteği her geçen gün artırıyor.Maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilerin sınavlara hazırlanması amacıyla 2014 yılından itibaren semt konakları ve eğitim merkezlerinde verilmeye başlayan kurslara her geçen gün daha çok öğrenci katılıyor.

ÖĞRENCİLERE KURS İMKANI

Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitime verdiği desteği her geçen gün artırıyor.Maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilerin sınavlara hazırlanması amacıyla 2014 yılından itibaren semt konakları ve eğitim merkezlerinde verilmeye başlayan kurslara her geçen gün daha çok öğrenci katılıyor.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 11:34
ÖĞRENCİLERE KURS İMKANI

Öğrenci başarısının yanı sıra ailevi durumuna göre sınavla öğrencilerin alındığı kurs merkezlerinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1.811 öğrenci yararlanırken, bu rakam 2017-2018 eğitim – öğretim yılında ise 2 bin 206 kişiye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren; Özalper Semt Konağında 343, Melekbaba Semt Konağında 371, Salköprü Semt Konağında 218, Salköprü (YKS Kursu) 108, Yeşiltepe Semt Konağında 199, Tecde Eğitim Merkezinde 140, Kernek Eğitim Merkezinde 432, TOKİ Eğitim Merkezinde 175 ve Nezaket Okullarında da 220 öğrenci Büyükşehir Belediyesi’nin kurs imkânından faydalanıyor.Özellikle başarılı olup da ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin faydalandığı kurslar sayesinde, yüzlerce öğrenci sınavlarda başarı gösteriyor.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE DENEME SINAVI

İlk, orta ve lise öğrencilerine kurs imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencilere de deneme sınavı ile destek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017-2018 eğitim yılı içerisinde toplam 1.200 üniversite öğrencisi adayına deneme sınavı imkânı sunuldu.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 08.02.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİEğitimKurs
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