Öğrencilere geri dönüşüm semineri verildi

Özel Pekfen Ortaokulunda Yeşilyurt Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından öğrencilere geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.

Eğitmen, Ahmet Kerem Doğrul tarafından verilen eğitimde, geri dönüşümün çevre ve insan sağlığı açısından önemine değinildi. Doğrul, konuşmasında öğrencilere, evlerinde ve gün içerisindeki yaşamlarında geri dönüşüme ne gibi katkıları olabileceği hakkında bilgi verdi.

Özellikle, evlerde kullanılan yanmış yağların şişelerde biriktirilerek belediye görevlilerine teslim etmeleri gerektiğini belirten Doğrul, okullarda ve sokaklarda bulunan geri dönüşüm kutuları ile geri dönüşüm evlerinin kullanılması hususunda önemli uyarılarda bulundu. Öğrenciler ile karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden seminere ‘Çer-Can’ karakteri de katkı sunarak öğrencilerin dikkatini çekmeyi başardı.