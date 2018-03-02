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ÖĞRENCİLERDEN VERGİ DAİRESİNE ZİYARET

Vergi Haftası dolayısıyla Fırat İlköğretim Okulu öğrencileri Malatya Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERDEN VERGİ DAİRESİNE ZİYARET

Vergi Haftası dolayısıyla Fırat İlköğretim Okulu öğrencileri Malatya Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 12:30
ÖĞRENCİLERDEN VERGİ DAİRESİNE ZİYARET

Ziyarette konuşan Fırat İlköğretim Okulu öğrencilerinden Mehmet Kaya, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu kaydederek, düzenli vergi ödeyerek daha kalkınabilir bir Türkiye inşa edilebileceğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz ise, 1990 yılından beri vergi haftasının kutlandığını ifade ederek, “Vergi haftasını kutlamaktaki temel espri bu gençlere ve çocuklarımıza vergi bilincini aşılamaktır. Vergi bu gün devletimizin giderlerini karşılamak üzere vatandaşlarımızın maddi gücüne göre aldığı bir edimdir. Bu çocuklarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü vergiyi yeteri kadar toplamadığımız zaman bunun alternatifi devletin borçlanmasıdır. Devlet borçlandığı zaman çocuklarımızın geleceğinden çalmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

GÜZEL ORTAMDA GÜZEL EĞİTİM

Fırat İlköğretim Okul Müdürü Abdullah Yeşil de, “Okulumuzun mevcut binası bu sene inşallah yeni binası yapılması koşuluyla yıkılacak. Burada verginin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor, çünkü toplanan o vergilerle okulumuz yapılacak. Çocuklarımız bu vergilerden gelen kaynaklarla yeni bir okulda güzel bir ortamda güzel bir eğitim alacaklar. Bu bilinci evlerine ve büyüklerine taşıyacaklar” diye konuştu. Konuşmaların arından öğrenciler Vergi Dairesi Başkanı Poyraz’a çiçek vererek Vergi Haftası’nı kutladı. busabahmalatya.com 

İHA

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