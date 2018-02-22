ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi okul temsilcileri ve gönüllü gençler, 2015 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alana düşen iki savaş uçağında şehit olan 4 pilottan biri olan Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin Salihli'deki yakınlarını ziyaret etti.