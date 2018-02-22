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ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi okul temsilcileri ve gönüllü gençler, 2015 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alana düşen iki savaş uçağında şehit olan 4 pilottan biri olan Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin Salihli'deki yakınlarını ziyaret etti. 

ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi okul temsilcileri ve gönüllü gençler, 2015 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alana düşen iki savaş uçağında şehit olan 4 pilottan biri olan Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin Salihli'deki yakınlarını ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 10:41
ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Salihli Gençlik Merkezi’nin 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamındaki ziyarete Alper Kılınç, Mehmet Gökçen, Nisa Doğan, Barış Yıldız, Sarenur Çetin, Esra Dündar ve Fatma Koyuncu katılırken, öğrencileri şehit Özbahçeci’nin ailesi karşıladı. Ziyarette öğrenciler ve şehidin yakınları duygulu anlar yaşadı. 2015 yılında Malatya 7’inci Ana Jet Üssü’nden havalanan 2 savaş uçağının Akçadağ ilçesinin İkinciler Köyü yakınlarında çarpışması sonucu, aralarında Salihlili Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci’nin de bulunduğu 4 askerimiz şehit olmuştu.


Öte yandan Salihli Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarından olan şehit Özbahçeci, evli ve bir çocuk babası idi. Şehit Özbahçeci, Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.
 

İHA

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