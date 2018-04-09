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ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIK HİZMETİ

Darende Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara sağlık hizmeti verdi.

ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIK HİZMETİ

Darende Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara sağlık hizmeti verdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIK HİZMETİ

Öğrenciler Mesleki Beceri Eğitimi çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında tansiyon ölçümü, şeker testi gibi hizmetlerini uyguladılar. Öğrenciler devlet kuruluşlarında çalışanlar ile vatandaşların tansiyon ölçümlerini yaparak, sürekli masa başında çalışma zorunluluğu olanlara da sağlık eğitimi yaptı. Öğrenciler, bu kapsamda İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi de makamında ziyaret ederken ziyarette konuşan hemşire öğretmen Ebru Aydos öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri pratik yaptırmak suretiyle uygulamalı eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti. Aydos, "Okulumuzdaki son sınıf öğrencilerinin 7- 13 Nisan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle, teorik bilgilerini daha da pekiştirmek amacıyla ilçemizdeki devlet kuruluşlarında çalışanları iş yerlerinde, ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz kişilerin tansiyon ölçümü, şeker, kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile masa başında oturma kuralları ve yanlış duruş ve yanlış oturmaya bağlı rahatsızlıklar konusunda bilgiler veriyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, daha sonra Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve kurum çalışanlarının tansiyonunu ölçtü. Kaymakam Zengince, öğrencilerin vermiş olduğu sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Zengince, “Sağlıklı yaşam, her bireyin temel hakkıdır. Yaşamın ilk anından itibaren insan sağlığının korunması, karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli olanakların sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi devletin öncelikli görevlerindendir. Sağlığımızı kaybetmeden sağlığımızın kıymetini bilme temennisiyle, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası'nı kutluyor, herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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