Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Öğrencilerden Evkur Yeni Malatyaspor’a Türk bayraklı ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler ve öğrenciler Teknik Direktör Erol Bulut’a çiçek, Takım Kaptanı Sadık Çiftpınar’a ise Türk bayrağı verdi.Öğrenciler...

Öğrencilerden Evkur Yeni Malatyaspor’a Türk bayraklı ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler ve öğrenciler Teknik Direktör Erol Bulut’a çiçek, Takım Kaptanı Sadık Çiftpınar’a ise Türk bayrağı verdi.Öğrenciler...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:19
Öğrencilerden Evkur Yeni Malatyaspor’a Türk bayraklı ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler ve öğrenciler Teknik Direktör Erol Bulut’a çiçek, Takım Kaptanı Sadık Çiftpınar’a ise Türk bayrağı verdi.

Öğrenciler yanlarında getirdikleri tatlıyı futbolculara ikram ederken, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bulut, “Gençler bizim geleceğimiz. Yanlarında da çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Evkur Yeni Malatyaspor olarak başarılı olup, bu şehrin insanlarını mutlu edebiliyorsak bizden mutlusu ve huzurlusu yok. Bu hafta zor bir maç oynayacağız. Öğrenci kardeşlerimizin bu desteği bize güç katacak” diye konuştu.

Okul Müdürü Ali Kaçmaz ise, Yeni Malatyaspor’umuza oynayacağımız zorlu maçta başarılar diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİBERONU KOKLAYINCA ANLADI!
BİBERONU KOKLAYINCA ANLADI!
KURAKLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
KURAKLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı
Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim