ÖĞRENCİLER “ZEYTİN DALI” OLDU

Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrinharekatında görev alan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla harfleri öğrencilerden oluşan 'Zeytin Dalı' yazsını yazmaları görenlere duygusal anlar yaşattı.

ALAH ORDUMUZU KORUSUN

Öğrenciler sadece 'Zeytin Dalı' yazmakla kalmadı, kalp içinde Türk bayrağı ve Türk bayrağının ay ve yıldızını yine kalemle kağıtla değil fotoğraflar dada görüldüğü gibi kendileri sıraya girerek oluşturdu. Bu görüntüler çevrede bulunan vatandaşlarında beğenisini topladı. O sırada orada bulunan Halil Gökçe, gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.Bir başka vatandaş Elif Demir'de, “Zeytin Dalı Harekatı'nda görev allan askerlerimizi Allaha emanet ediyorum Allah Türk ordusunu,vatanımızı, milletimizi korusun” dedi. busabahmalatya.com