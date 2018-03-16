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ÖĞRENCİLER, TÜKETİCİ HAKLARINI ÖĞRENİYOR

12-18 Mart Dünya Tüketiciler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinler yapılıyor. Bu anlamatüketici haklarıyla ilgili çeşitli okullar gezilerek ve seminerler düzenlenerek Malatya’daki öğrenciler bilinçlendiriliyor.

ÖĞRENCİLER, TÜKETİCİ HAKLARINI ÖĞRENİYOR

12-18 Mart Dünya Tüketiciler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinler yapılıyor. Bu anlamatüketici haklarıyla ilgili çeşitli okullar gezilerek ve seminerler düzenlenerek Malatya’daki öğrenciler bilinçlendiriliyor.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 12:21
ÖĞRENCİLER, TÜKETİCİ HAKLARINI ÖĞRENİYOR

12-18 Mart Dünya Tüketiciler Haftası dolayısıyla öğrenciler Malatya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilgilendiriliyor. Malatya’da çeşitli okulları gezerek öğrencilerin bilgilendirildiği bu haftada dün Polis Amca Ortaokul öğrencilerine Malatya İl Ticaret Müdürlüğünde “Tüketici Hakları” ile ilgili bir seminer verildi. Burada öğrencilere bir konuşma yapan Malatya Ticaret İl Müdürü ve İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ahmet Demirbağ,her yıl 15 Mart’ı içinde bulunduran haftanınDünya Tüketiciler Haftası olarak kutlandığını söyledi.

ZORUNLU HALE GELDİ

Tüketicinin korunması kavramının öneminin arttığını belirten Demirbağ, “Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile bir taraftan ürün çeşitliliği artarken diğer taraftan tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu durum tüketicinin korunması kavramının önemini artırmış ve bu konuda düzenlenmelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde de bu konuda 1995 yılında ilk çekici hakları kanunu yayınlanmıştır, yürürlüğe girmiştir. Daha sonra tüketici hakları dinamik bir özellik taşıdığından çok daha değişik problemler ile karşılaşıldığından dolayı 2003 yılında 6502 sayılı kanunla güncellenmiştir” diye konuştu.

ÖNEMSEDİĞİMİZ KONU

“Yeni kanunumuz 6502sayılı kanun” diyen Demirbağ, “Burada bizim bakanlığımızın il müdürlüğümüzün temel amacı tüketicilerimizin kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmesini sağlamak ve bu bağlamda üretici satıcı ve sağlayıcıların tüketicilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak ürün üretmelerini ve bunu pazarlamalarını ayrıca tüketiciye de saygılı bir kültürün oluşmasında katkıda bulunmak bakanlık olarak önemsediğimiz konu budur. Ayrıca tüketici hakları takdir edesiniz ki beşikten mezara kadar bütün insanlarımızın içinde yaşadığı karşılaştığı bir konudur. Bu konunun aileden başlayarak okullarda da devam ederek insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerektiği görüşündeyim. Bunu belki okullularımızda da küçükte olsa müfredat içerisine alınıp okullarımıza da bu eğitim verilirse bu tüketici kültürünü istediğimiz aşamaya getirebileceğimizi düşünüyorum.  Bu günde burada siz çocuklarımıza bu konuda küçük bir eğitim vermek için bulunmaktayız ve inşallah faydalı olur” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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Tüketiciler HaftasıAhmet DemirbağöğrencilerBusabahmalatya
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