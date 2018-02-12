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Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü suyun önemine dikkat çekmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde “Su ve Hayat”...

Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü suyun önemine dikkat çekmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde “Su ve Hayat”...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:42
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü suyun önemine dikkat çekmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde “Su ve Hayat” konulu ödüllü şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi.

MAKSİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu bilinci oluşturmak içinde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ilk, ortaokul ve lise düzeyinde “Su ve Hayat” Konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyerek su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturuyor. Yarışmanın amacının suyun hayatımızdaki yeri ve önemini geleceğimizin teminatı olan genç nesillere benimsetmek, bilgi düzeylerinin artırılmasının sağlaması ve su israfı konusunda farkındalık yaratıp, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek olduğu belirtildi. “Su ve Hayat” konulu yarışmaya İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri şiir, lise ve dengi okul öğrencileri kompozisyon olmak üzere 3 ayrı kategoride katılacak. Resim, şiir ve kompozisyonların öğrenciler tarafından okul müdürlüklerine son teslim tarihinin 9 Mart olarak bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada birincilere dizüstü bilgisayar, ikinciye cep telefonu, üçüncüye tablet verilecek.
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