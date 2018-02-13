ÖĞRENCİLER SU TASARRUFUNU ANLATACAK

Büyükşehir süreciyle birlikte şehrin altyapısını sağlamlaştırmak için aralıksız çalışan MAKSİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu bilinci oluşturmak içinde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ilk, ortaokul ve lise düzeyinde “Su ve Hayat” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyerek su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturuyor.

YARIŞMA ŞARTLARI

Yapılan açıklamada ise, “Yarışmanın amacı; suyun hayatımızdaki yeri ve önemini geleceğimizin teminatı olan genç nesillere benimsetmek, bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlamaktır. Su israfı konusunda farkındalık yaratmak, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek, suyun önemine dikkat çekmektir. Su ve Hayat konulu yarışmaya; ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri şiir, lise ve dengi okul öğrencileri kompozisyon olmak üzere 3 ayrı kategoride katılacaktır. Resim, şiir ve kompozisyonların öğrenciler tarafından okul müdürlüklerine son teslim tarihi 9 Mart 2018’dir. Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada; Birincilere dizüstü bilgisayarı, ikinciye cep telefonu, üçüncüye tablet verilecektir. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreni 23 Mart 2018 tarihinde düzenlenecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.maski.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz” şeklinde bilgiler paylaşıldı. (Bülten)busabahmalatya.com