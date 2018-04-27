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Öğrenciler Şehitliği Ziyaret Etti

Hasan Varol 2.Ortaokul ve İlkokulu öğrencileri şehitler için düzenlenen etkinlik kapsamında Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitliği ziyaret ederek kabirlerin başında dualar ettiler.

Öğrenciler Şehitliği Ziyaret Etti

Hasan Varol 2.Ortaokul ve İlkokulu öğrencileri şehitler için düzenlenen etkinlik kapsamında Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitliği ziyaret ederek kabirlerin başında dualar ettiler.

27 Nisan 2018 Cuma 11:17
Öğrenciler Şehitliği Ziyaret Etti

Çanakkale Zaferi’ni ve şehitleri anmak için, Hasan Varol 2.Ortaokul ve İlkokulu müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 100’e yakın öğrenci şehitliği ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerin duygulandığı gözlenirken, bazıları ise vatan bekçileri için dua etti.

ZİYARET YARARLI OLDU

Okul Müdürü Şahin Acet yaptığı açıklamada, “Okulumuz Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anmak ve ayrıca çocukların vatan sevgisini ve bu vatanın kolay kurulmadığını, ne gibi zorluklarla bugünlere gelindiğini göstermek için şehitliğimize bir gezi düzenledik. Vatanına ve milletine bağlı birer birey olmalarını aşılamak, öğretmek amacıyla yaptığımız bu ziyaret çok yararlı oldu. Ülkemizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde böyle organizasyonların yapılması birliğimize katkıda bulunur” diye konuştu.

Acet, ulaşım konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ve MOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler’e teşekkür etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hasan VarolŞEHİTMalatya
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