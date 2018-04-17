Öğrenciler, İnönü Üniversitesini tanıdı

Marmara Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Ayşegül Ulutaş tarafından, “Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Tanıtım” yapıldı.Üniversite yetkilileri tarafından okulun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren mevcut programları, sağlık hizmetleri açısından programların gerekliliği, sağlık alanındaki gelişmeler ve bu alana katkı sunacak olan sağlık programları ile ilgili öğrencilere bilgiler sunuldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda, Marmara Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, İnönü Üniversitesini tanımaktan ve iyi ağırlanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek ayrıldılar.

Okul kurucusu Kamil Biter öğrencilerin üniversite okuması ve kendilerini geliştirmeleri için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Busabah Gazetesi