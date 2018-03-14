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ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ İLGİ ALANLARI OLUŞTURULACAK

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında "4-4'lük Spor Projesi" Protokolü imzalandı. Dezavantajlı okul grubundaki 4 ilkokula yönelik hazırlanan proje ile toplam 184 öğrenci ücretsiz spor eğitim alacak. 

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ İLGİ ALANLARI OLUŞTURULACAK

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında "4-4'lük Spor Projesi" Protokolü imzalandı. Dezavantajlı okul grubundaki 4 ilkokula yönelik hazırlanan proje ile toplam 184 öğrenci ücretsiz spor eğitim alacak. 

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 16:06
ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ İLGİ ALANLARI OLUŞTURULACAK

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında "4-4'lük Spor Projesi" hayata geçiriliyor. Bugün Valilikte düzenlenen törenle kurumlar arasında dezavantajlı ilköğretim okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik projenin protokolü imzalandı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Kızılay Düzce Şube Başkanı Kemal Demir katıldı. 
4-4’lük spor projesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez dezavantajlı ilköğretim okullarında eğitim ve öğretime devam eden 4. sınıf öğrencilerini kapsıyor. 
Öğrenciler oyun ve fiziki etkinlik derslerinde okullarından Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne ait servis araçları ile alınarak, branşında uzman antrenörler eşliğinde gençlik spor müdürlüğüne bağlı spor alanlarına getirilecekler. Öğrencilere buralarda, sporun temel unsurları öğretilecek, spora yakınlık testleri yapılarak branşlaşmalarına yardımcı olunacak. Ayrıca öğrencilerin spor eğitimlerini ücretsiz almaları sağlanarak, gerekli planlama ve uygulama yapılacak. 
Proje kapsamında Kızılay tarafından etkinliğe katılan 200 öğrenciye eşofman dağıtımı yapılacak. 


Özellikle dezavantajlı okullarda öğrencilere ulaşmak, öğrenciler için yeni ilgi alanları oluşturmak, antrenörlerin yeni yetenekler keşfetmesi sağlamak ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, aralarında, 100. Yıl, Çamköy, Necmi Hoşver ve Rıza Malatyalı İlköğretim okullarındaki toplam 184 öğrenciyi kapsayacak. busabahmalatya.com 
 

İHA

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4-4lük Spor ProjesiProtokolMalatya
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